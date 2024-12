Zona Bianca, ospiti stasera: dal nuovo Codice della strada al caro casa. Tutti i temi della puntata

Zona Bianca ospiti stasera: spazio su il nuovo Codice della strada, il costo delle case e la vicenda della speleologa Ottavia Piana

Oggi giovedì 19 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Un ampio approfondimento verrà dedicato al nuovo Codice della strada con commenti sulla pioggia di multe arrivate agli italiani.



Spazio, inoltre, a una pagina sull’annoso problema dei costi delle case sempre più alti che mette molti in difficoltà: la trasmissione ha documentato come anche appartamenti piccolissimi siano in affitto o in vendita a cifre esorbitanti.



Infine, focus sulla vicenda che ha coinvolto Ottavia Piana, la speleologa rimasta bloccata sabato pomeriggio in una grotta nel bergamasco e che dopo un intervento durato 80 ore è riuscita a uscirne.