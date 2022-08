Benefici e controindicazioni del bagno turco

Quali sono i benefici sulla salute del bagno turco? E quali le controindicazioni? Scoprilo nel nostro approfondimento!

Il bagno turco viene spesso confuso con la sauna e in effetti ne condivide alcune caratteristiche. Questa pratica antichissima viene associata al mondo arabo (hammam) ma anche gli antichi l'hanno pratica per migliaia di anni per rilassarsi e ricariche le energie. Il bagno turco prevede di restare in un ambiente caldo (fino a 48° a livello della testa) e con un umidità vicina al 100% che crea una sorta di nebbia con una temperatura crescente a partire dal pavimento. Ciò siginfica che il calore è meno intenso sedendosi più in basso. Rispetto alla sauna quindi la sudazione è meno intensa. Solitamente una seduta di bagno turco è suddivisa in due tempi che vengono ripetuti più volte: prima un bagno di vapore di 15 minuti e poi un'immersione in acqua fredda per 30 secondi. Alla fine del trattamento ci si rilassa per circa 20 minuti per poi sottoporsi a un massaggio.

Bagno turco: benefici e controindicazioni

Quali sono i bagno turco benefici? Questa pratica apporta numerosi effetti positivi al corpo, sia a livello fisico che mentale. I più evidenti sono:

Ridurre lo stress e la tensione in modo naturale

Facilita la circolazione attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni

Ha un effetto tonificante, drenante e rilassante

Combatte l'insonnia, tensione muscolare e dolori renumatici

Aiuta a regolare le vie respiratorie. Caldo e umidità aiutano a combattere disturbi come il raffreddore

Aiuta il benessere della pelle dilatando i pori e permettendo di eliminare le impurità

Il consiglio è quello di scegliere una seduta comoda o mettersi sdraiati. Ideale sarebbe avere le gambe più elevate rispetto al busto. Il trattamento per la fase del bagno di calore non deve superare i 20 minuti. Una volta finito si deve asciugare il corpo con calma per riabituarlo alla temperatura ambiente. E' anche importante l'idratazione ma non con bevande fredde.

Il bagno turco però non è per tutti ed è invece da evitare per persone con la pressione bassa o se si è affetti da malattie sessualmente trasmissili o disturbi a livello cardiovascolare. E' inoltre sconsigliato dopo avere effettuato una intensa attività fisica o durante il ciclo mestruale. Le donne in gravidanza potrebbero sperimentare svenimenti o problemi al feto. Non sono rari anche reazioni gravi a livello dell'epidermide.