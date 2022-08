Benefici e controindicazioni della sauna

Quali sono i benefici sulla salute della sauna? E quali le controindicazioni? Scoprilo nel nostro approfondimento!

La sauna è una pratica diffusissima nei Paesi del Nord Europa ma anche in alcune nazioni mediterranee. Si tratta di sottoporsi a una sessione ad alte temperature all'interno di una apposita stanza grazie al vapore generato dall'acqua gettata su pietre roventi. La sauna è considerata un trattamento rilassante e in grado di favorire l'espulsione delle tossine dal corpo. I benefici sauna non finiscono però qui, anche se bisogna farla con attenzione perché ci sono comunque delle controindicazioni.

Benefici sauna

La sauna è una pratica che porta grande benessere all'organimso se si è in ottimi condizioni di salute. Tra i benefici sauna più evidenti ci sono:

Elimina tossine e impurità attraverso il sudore

Pulisce la pelle in profondità e la rende più luminosa

Favorisce il rilassamento psico fisico oltre al sonno notturno. Riduce anche ansia e stress

Velocizza il recupero muscolare e lo smaltimento dell'acido lattico, in particolare per chi pratica sport

Produce un effetto sedativo e migliora la circolazione centrale e periferica

Sauna controindicazioni

I benefici sauna superano gli effetti nagativi ma bisogna comunque fare attenzione perché non è una pratica per tutti. Per farla infatti bisogna essere in buone condizioni di salute, soprattutto se si parla di fattori come pressione arteriosa e sistema cardiocircolatorio. Si pensa che la sauna faccia dimagrire ma in realtà durante la sessione si avverte molta sete e quindi bevendo si elimina immediatamente l'effetto di smaltimento dei liquidi. In ogni caso sicuramente favorisce il riciclo del metabolismo.

La sauna in alcuni casi può portare a scompensi dovuti alla perdita di troppi sali minerali. Inoltre ha effetto sulla vasodilatazione e per chi soffre di pressione bassa o alta o altri disturbi della circolazione c'è il serio rischio di incorrere in seri problemi di salute. La sauna è da evitare poi per chi soffre di epilessia e si ha la febbre, infezioni cutanee o stati infiammatori in generale. Non si deve fare poi in caso di gravidanza, durante il ciclo mestruale e nell'età dello sviluppo, in quanto ogni interferenza nella fase di crescita può essere nociva.