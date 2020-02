Bere caffè per dimagrire? Studi confermano che aiuti a perdere peso

Bere caffè per dimagrire: due studi affermano che aggiungendo una particolare spezia alla miscela aiuta a perdere peso velocemente - Salute e benessere

Bere caffè per dimagrire? A quanto pare questa abitudine che accomuna le mattinate di milioni di italiani è effettivamente efficare per perdere peso velocemente. Il caffè aiuta ad accelerare il metabolismo e bruciare più velocemente le calorie assunte durante i pasti. Due nuovi studi confermano il potere dimagrante di questa bevanda, se assunta in particolare condizioni.

Caffè e cannella fa dimagrire: il segreto per perdere peso velocemente

Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine afferma che il caffè contribuisce a ridurre la massa grassa. Non solo, aggiungendo un po’ di cannella questo effetto è amplificato. Lo afferma una seconda ricerca effettuata dal Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong, in Cina. La spezia infatti ha la capacità di attivare la termogenesi e a bruciare le calorie. Basta mezzo cucchiaio di cannella nel caffè per attivarne il potere. Ovviamente è da evitare lo zucchero, che invece ne annulla l’effetto.

Bere caffè per dimagrire: alcune avvertenze

Prima di consumare un eccessiva quantità di caffè per dimagrire velocemente servono alcune avvertenze. La bevanda è da evitare per chi è incinta o per chi soffre di ansia, palpitazioni e insufficienza renale o epatica. Come per qualsiasi dieta fai da te, il consiglio è quello di chiedere prima il parere di un esperto come un medico, dietologo o nutrizionista per trovare il regime più adatto alle proprie personali condizioni ed evitare problemi di salute.

Caffè benefici e controindicazioni

Bere caffè per dimagrire può funzionare ma ci sono anche lati negativi della bevanda. Troppe tazzine possono essere associate ad un disturbo della personalità e aumentano il rischio di infarto. Il caffè comunque non rovina il sonno come si pensa da tempo immemore e un consumo moderato può contribuire a combattere la sindome metabolica.