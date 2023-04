Big Pharma, Merck "scommette" 10 miliardi per una società di biotecnologie

Big Pharma, l'americana Merck e la proposta d'acquisto per Prometheus Biosciences

L’americana Merck, meglio conosciuta fuori dagli Stati Uniti come MSD, ha lanciato una proposta d’acquisto per una società di biotecnologie molto promettente, senza prodotti validati per il momento, come Prometheus Biosciences. Merck, con sede nel New Jersey a Rahway, vuole mantenere alto il suo portafoglio prodotti dato che il suo farmaco di punto, Keytruda, è in scadenza di brevetto. Entro il 2030 infatti il suo farmaco più venduto, tra i leader nella terapia contro il cancro, perderà la protezione brevettuale. Seguendo questa strategia, alla fine dello scorso anno, aveva acquistato Imago BioSciences, società biotecnologia conosciuta per lo sviluppo di farmaci contro il cancro del sangue. La cifra pagata. 1,35 miliardi di dollari.L’offerta, presentata domenica, è di 200 dollari per azione, un premio del 75% rispetto all'ultima quotazione della società di San Diego (California). La società è valutata 10,8 miliardi di dollari (poco più di 9,7).

