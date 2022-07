Come riprendersi da una sbornia velocemente: 7 consigli utili

I sintomi post-sbornia possono essere fastidiosi e rovinarti la giornata: scopri qui alcuni consigli utili e pratici su come riprendersi più velocemente!

Dopo una notte di bagordi la mattina molto spesso si finisce per pagarne il conto. L'alcol aiuta la socializzazione ma quando si esagera, anche senza arrivare all'abuso vero e proprio, c'è il serio rischio di svegliarsi a pezzi e senza la forza necessaria per affrontare la giornata. I postumi più comuni sono mal di testa, stanchezza, vomito e diarrea. L'entità dei sintomi è proporzionale alla quantità e qualità dell'alcol ingerito e da altre condizioni come il sesso (le donne in media sono più esposte, predispozione genetica, abitudine al bere e alla contemporanea assunzione di cibo, farmaci o droge. Quindi come riprendersi da un sbornia?

Il modo migliore per evitare i postumi è quello di bere con moderazione e mai a stomaco vuoto. La verità è che il corpo e il fegato in particolare impegano un po' di tempo per smaltire l'alcol e i sintomi si continueranno a sentire fino a quando non si conclude questa operazione. I media per smaltire mezzo litro di vino o 5 bicchierini di super alcolic servono circa 7 ore.

Come riprendersi da una sbornia: consigli utili

Sebbene il tempo sia l'unica condizione necessaria per riprendersi da una sbornia ci sono alcuni trucchetti per accelerare il processo: