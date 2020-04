Coronavirus: al Monzino un flashmob di Carabinieri e operatori del 118

Questa mattina le auto dell’Arma dei Carabinieri e le ambulanze del 118 di ATA Soccorso sono arrivate a sirene spente davanti al Pronto Soccorso del Centro Cardiologico Monzino e le donne e uomini che ne sono scesi ordinatamente, nelle rispettive divise, si sono schierati in fila lungo la strada deserta per un lungo applauso rivolto al personale sanitario dell’ospedale.

“È solo un modo per dire grazie ai medici, agli infermieri e al personale sanitario per l’umanità, la resistenza, la collaborazione e lo spirito di solidarietà che ogni giorno ci dimostrano – sottolinea il personale di ATA Soccorso -. Non che di solito manchino, ma in queste settimane si esprimono in modo più intenso e vivo che mai”.

Dal Pronto Soccorso è uscito il personale del Monzino per ricambiare la gratitudine con altrettanti applausi.

Qualcuno si è affacciato anche dalle finestre dell‘ospedale per battere le mani. A rompere le righe una “stretta di gomito” tra le due parti, unico gesto di contatto consentito in questi tempi di distanziamento sociale, e un uovo di cioccolato, per gli auguri di Buona Pasqua.

E’ questione di qualche minuto. Poi l’emergenza Cornavirus torna ad incalzare e ognuno ritorna al proprio lavoro.