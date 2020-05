Coronavirus, D'Ancona: 'I guanti non servono a nulla se...'.Errore da non fare

Coronavirus, D'Ancona: 'I guanti non servono a nulla se non al supermercato'. L'errore da non fare

"I guanti non servono a nulla, se non al supermercato. Infatti all’ingresso si trovano offerti dal punto vendita". Ad affermarlo è Paolo D’Ancona, esperto di prevenzione e controllo delle malattie infettive all’Istituto Superiore di Sanità (Iss). "Qui ha senso - spiega l'esperto - perché si evita che una persona con le mani contaminate possa toccare e infettare oggetti in vendita che poi arrivano nelle nostre case. Ma il guanto è inutile altrimenti: basta che io non mi tocchi il volto finché non torno a casa e mi lavo le mani o uso il gel idroalcolico dopo che penso di potermi essere contaminato le mani. Se ho il guanto e toccando qualcosa lo contamino, il guanto si comporta esattamente come la pelle e può diffondere il virus o farmi contagiare se con il guanto mi tocco la bocca o gli occhi: in altre parole, sfilarsi il guanto o lavarsi le mani è esattamente la stessa cosa”.

L'errore da non fare con i guanti per proteggersi dal Coronavirus

Esattamente come le mani contaminate e non lavate, anche i guanti possono essere veicolo di trasmissione del virus. Bisogna sempre prestare attenzione. Ecco cosa non fare.Coronavirus, quando si usano i guanti non va commesso un errore: 'Non abbassare mai la guardia'L’utilizzo delle mascherine è fondamentale per prevenire il contagio ed interromperne la diffusione. Molti esperti consigliano anche l’uso di guanti. Chi li indossa non deve commettere un errore di distrazione che potrebbe essere pericoloso. Indossarli non significa diventare immuni, bisogna fare comunque molta attenzione. “Le mascherine vanno messe sempre, è un presidio utile per ridurre il rischio di contagio” ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco a Il Mattino. “I guanti sono un’ulteriore protezione, ma bisogna stare attenti perché indossandoli alcune persone potrebbero abbassare il livello di guardia: è sempre necessario lavare le mani ed evitare di toccarsi il viso, soprattutto se si indossano i guanti”.Chi esce per fare alcune commissioni, nel rispetto delle misure imposte, deve prestare molta attenzione anche con i guanti. I guanti, esattamente come le mani, possono essere veicolo del virus. Pur indossandoli dunque, non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca se se è entrati in contatto con superfici potenzialmente contaminate. Ecco perché bisogna prestare la stessa attenzione, con o senza guanti.