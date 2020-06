Coronavirus, Brusaferro: "Il virus non si trasmette dagli alimenti"

Coronavirus, Brusaferro: "Non c'è trasmissione del virus attraverso gli alimenti"

Continuano a non esserci evidenze rispetto alla trasmissione alimentare del virus e stando alla valutazione da parte dell'Oms la possibilità di contrarre il Covid-19 tramite gli alimenti (e le confezioni alimentari) è altamente improbabile. E' quanto dichiara Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in audizione alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Tuttavia, aggiunge Brusaferro, "nel corso dell'epidemia da Sars CoV-2 la tutela dell'igiene degli alimenti richiede di circoscrivere, nei limiti del possibile, il rischio introdotto dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti in ambienti destinati alla produzione e commercializzazione degli alimenti". "Le principali pratiche igieniche" ribadisce, "in adozione per evitare la contaminazione degli alimenti da parte di microrganismi nocivi quando si maneggiano, preparano, trasformano, confezionano e imballano gli alimenti rappresentano un approccio idoneo anche nei confronti della diffusione del Sars-CoV-2. In particolare le pratiche igieniche per evitare la contaminazione degli alimenti includono le procedure finora adottate per la sicurezza degli alimenti".

Coronavirus, Brusaferro: "Guanti e mascherine smaltiti nell'indifferenziata"

"Ad oggi i dispositivi costituiti di materiali diversi, in base a quanto riportato nel Rapporto Iss Covid-19 numero 26 del 2020 (Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monousoprovenienti da utilizzo domestico e non domestico), possono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, riferendo della gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19.