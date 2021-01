Coronavirus, la perdita dell’olfatto è il sintomo prevalente nei malati

Sono molti i nomi che indicano disturbi dell’olfatto e del gusto, dall’anosmia, alla cacosmia, alla fantasmia, all’iposmia, alla disgeusia per finire con la parosmia.

Queste problematiche sono quasi tutte sintomatologie presenti in chi è affetto da Coronavirus. Tutti o quasi sono tra i sintomi più frequenti nei pazienti affetti da Coronavirus. Un recente studio conferma che esiste una relazione tra la gravità di Covid e questi problemi di odore: più leggera è la malattia, peggiore è l'odore. E’ invece una buona notizia che, nella maggior parte dei casi, questo disturbo relativo all’odore scompare nell’arco dei sei mesi.

Un team sanitario ha seguito quasi 3000 pazienti per Covid-19 in 18 ospedali europei. Dalla comparsa dei primi sintomi fino a oltre sei mesi. La stragrande maggioranza erano casi lievi non da ricovero, ma nel campione erano presenti anche un centinaio di casi moderati e quasi trecento tra gravi e critici.

I risultati, pubblicati sul Journal of Internal Medicine, indicano che il 74,2% degli analizzati presentava anosmia o iposmia (perdita dell'olfatto totale o parziale). Questa percentuale pone la disfunzione olfattiva come il sintomo prevalente, davanti ai tipici sintomi respiratori causati dal Coronavirus: tosse, mancanza di respiro o febbre, presenti nel 40-50% dei casi.

Ma la cosa più nuova di questo lavoro è la connessione tra il grado di gravità del Covid e l'entità della distorsione olfattiva. Mentre nei casi lievi, l’anosmia e disturbi similari erano presenti nell'85,9% di essi, né i casi moderati, né quelli gravi né quelli critici superavano il 7%.

“È come un segno naturale di riconoscimento della firma del virus. Quando si controlla la prevalenza della disfunzione olfattiva tra tutti i gruppi rispetto alla gravità, si può vedere che nei pazienti gravi o critici, si verifica solo nel 10% dei casi ", afferma Jerome Lechien, ricercatore dell'Università di Mons (Belgio ) e coautore dello studio.

Un sottocampione dello studio, circa il 10% , è stato sottoposto a un test in cui hanno dovuto annusare 16 bastoncini con odori e intensità differenti. L'obiettivo era quello di avere un test identico per tutti che eliminasse la maggior parte della soggettività. Secondo Lechien, "i pazienti nel questionario tendevano a sovrastimare il loro disturbo olfattivo".

Tra gli anosmici, più della metà aveva anche problemi con il senso del gusto (disgeusia), soprattutto con i quattro aromi di base. Quasi 1.000 dei partecipanti allo studio soffrivano di cacosmia, un'alterazione dell'olfatto che si traduce in un cattivo odore di ciò che una volta aveva un buon odore, come il profumo. Due su dieci soffrivano di fantasmi, cioè la percezione di odori inesistenti, appunto fantasmi.

"Queste alterazioni possono avere una causa fisica o possono essere secondarie ad un'alterazione neurologica", commenta l'otorinolaringoiatra e ricercatore dell'Ospedale Universitario Donostia e coautore dello studio Carlos Miguel Chiesa. Le due principali allucinazioni olfattive, l'elcosmia e la fantasmia, possono verificarsi contemporaneamente. Come spiega Chiesa, "i pazienti che hanno subito un'alterazione dell'olfatto dopo aver sofferto di COVID-19 possono presentare entrambi i sintomi, sia in relazione al processo infiammatorio a livello del bulbo olfattivo sia come parte del processo di recupero nervoso". Ciò potrebbe essere un sintomo della malattia o una prova del processo di guarigione.

Tra le allucinazioni olfattive vi sono la percezione dell'aroma di un profumo come pestilenziale o quella degli odori fantasma.

Il follow-up di tutti questi casi consente di concludere che i problemi di odore si risolvono nella maggior parte di essi. Infatti, entro un mese dalla comparsa come sintomo, più della metà dei pazienti aveva già recuperato l'olfatto. Solo il 4,7% di quelli studiati aveva ancora problemi olfattivi dopo sei mesi.

"Può persistere per settimane, anche mesi, ma la maggior parte dei pazienti sperimenta un miglioramento, che può essere molto lento", confermano i sanitari.

Gli autori della ricerca non hanno studiato perché quelli lievi hanno un odore peggiore di quelli gravi, ma citano nelle loro conclusioni un'ipotesi già sollevata in lavori precedenti. In molti di questi primi casi, la mitezza è dovuta al fatto che il virus non passa dal naso, il Coronavirus è innescato, per così dire, con la mucosa nasale, in particolare quella olfattiva. Potrebbe infine esserci un'altra possibilità : che i malati seri e quelli critici non fossero in grado di valutare l’odore.