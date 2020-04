Coronavirus, scoperto enzima chiave per la moltiplicazione del virus

Un nuovo studio cinese pubblicato su Science ha messo in luce la struttura di un enzima polimerasi (nsp12) cruciale per la moltiplicazione del nuovo coronavirus. Oltretutto, si tratta del bersaglio principale dell'antivitale Remdesivir, sperimentato per combattere il Covid-19. Lo studio, firmato dal team di Yan Gao, dell'Università Tsinghua di Pechino, darà benzina agli sforzi per sviluppare farmaci antivirali mirati a combattere il Covid-19. Usando un microscopio crio-elettronico YanGao e il suo team hanno determinato la struttura di nsp12 nei dettagli, e spiegano come il Remdesivir può agire su questo target inibendo la proliferazione del virus. Il meccanismo illustrato dai ricercatori potrà essere sfruttato per lo sviluppo di altri antivirali.