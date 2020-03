Coronavirus, test fai da te al costo di 25 euro: risultato in 15 minuti

Coronavirus, test fai da te: in 15 minuti dice se si è positivi. Lo può fare anche chi non ha sintomi

Realizzato un test che in pochi minuti rivela se si è positivi o meno al coronavirus. È “efficace e preciso” garantisce Michele Cassese, ad dell’ Alpha Pharma, la società pugliese che ha l’esclusiva della distribuzione del kit in Italia. Il test è stato prodotto nei laboratori della VivaChek, ad Hangzhou in Cina, ed è già stato ordinato da ospedali e Regioni.

Potrebbe essere disponibile in farmacia a partire dalla prossima settimana, ma solo su prenotazione, come fa sapere fanpage.it. Il prezzo è di 25 euro a kit e funziona anche su chi non ha sviluppato i sintomi della malattia. Dà il risultato in soli 15 minuti.

Coronavirus: test da fare in casa anche da soli

Il test per il coronavirus, acquistabile a breve forse anche in farmacia, è veloce, economico e preciso. Può essere fatto in casa e da soli, senza alcuna difficoltà. Si tratta di un test sul sangue e non di tipo molecolare. Si basa sulla rilevazione della quantità di alcuni specifici anticorpi nel sangue umano, nel siero o nel neoplasma.

“È un test dall’utilizzo facile e immediato e di grande accuratezza scientifica” ha affermato Oronzo Cervelli, direttore generale della società pugliese. “Il nostro consiglio è comunque quello di farsi guidare da un medico o da un operatore sanitario esperto, specie nella lettura del risultato”.

"Sarà distribuito direttamente ai presidi medici ed ospedalieri, ai soggetti privati e, forse, anche alle farmacie" si legge su fanpage.it. “Ci stiamo lavorando da oltre un mese” ha spiegato Cassese. “Abbiamo chiesto diversi pareri ad alcuni degli esperti più importanti, del nord e del sud del Paese, i quali hanno tutti rassicurato sulla bontà del sistema. Poi, per salvaguardare la salute dei cittadini ma anche la reputazione della nostra azienda, abbiamo chiesto il parere di importanti studi legali per metterci al riparo da eventuali attacchi di sciacallaggio nei nostri confronti”.

Test fai da te per coronavirus: riconosce anche gli asintomatici senza rischio di falsi negativi

“Ad oggi la comunità scientifica si trova a dover fare i conti con gli asintomatici apparentemente liberi dal Coronavirus ma che potrebbero rivelarsi portatori sani. Questo test consente di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare una fase successiva sull’andamento dell’infezione” ha precisato Maurizio Cipolla, patologo clinico che si è occupato delle verifiche di validità scientifica del test. Sembra inoltre che il test escluda la possibilità di falsi negativi.