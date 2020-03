Coronavirus, virus come cristallo 3D. Studio chiave per nuovi farmaci

Sembra un cristallo ed ha il colore delle pietre preziose la riproduzione dettagliata in 3D di una parte essenziale del nuovo coronavirus, la proteasi responsabile della sua replicazione. L'analisi dell'architettura 3D di questa proteina, descritta su 'Science' ed ottenuta grazie ad una strumentazione hi-tech, consentirà, secondo gli autori, lo sviluppo sistematico di farmaci che inibiscono la riproduzione del virus.

Lo studio è stato pubblicato senza embargo, come accade per tutti i lavori che possono dare un contributo alla lotta contro Covid-19, ed è firmato dai ricercatori dell'Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie e dell'University of Lübeck. Scienziati di tutto il mondo stanno lavorando duramente per sviluppare sostanze attive contro Sars-CoV-2.

L'analisi strutturale delle proteine ​​funzionali del virus è molto utile per questo obiettivo. Ma la funzione di una proteina è strettamente correlata alla sua architettura 3D. Se questa architettura è nota, è possibile identificare specifici punti di attacco per i farmaci. Il team tedesco, guidato dal virologo di fama mondiale Rolf Hilgenfeld dell'Università di Lubecca, ha decodificato l'architettura della principale proteasi virale (Mpro o anche 3CLpro) di Sars-CoV-2. I ricercatori hanno utilizzato la luce a raggi X ad alta intensità della struttura BessY II dell'Helmholtz-Zentrum di Berlino