Cos'è il foliage e quali sono i suoi benefici

Il foliage è una delle cose che rende più bello l’autunno. In questo periodo dell’anno le foglie cambiano colore, passando dal verde al giallo, arancione e rosso, cadono dagli alberi e trasformano le foreste, i boschi e anche le nostre città in un mare multicromatico. Le persone amano il fogliame autunnale per diversi motivi. Ad alcuni piace il processo di avvizzimento delle foglie, altri la trasformazione dei colori, altri ancora trovano affascinante la loro caduta. Non a caso, spesso in questa stagione veniamo inondati da scatti di foliage sui nostri social media. Insomma, che si abiti in campagna o in città, bisogna ammetterlo: le foglie d'autunno sono davvero splendide. Ma sapevi che hanno anche dei benefici?

Foliage: cos'è e quando vederlo

Foliage è un termine generico che indica l'insieme delle foglie di una pianta. Il periodo dell'anno in cui è più bello e vibrante si verifica solitamente nei mesi autunnali. Il fogliame può fornire colori e consistenza straordinari a un giardino e può essere utilizzato con grande effetto sia in aiuole che in bordure. Esistono molti tipi diversi di piante da fogliame, ognuna con le proprie caratteristiche uniche. Alcune hanno foglie larghe, mentre altre ne hanno di fini e delicate, alcune dai colori vivaci, altre più tenui nei loro toni.

Il momento migliore per poter ammirare il foliage nella sua forma più bella è, come abbiamo detto, l’autunno, quando le foglie iniziano a cambiare colore e le temperature iniziano a raffreddarsi. Tuttavia, varierà a seconda del tipo di pianta. Ad esempio, le foglie dei rododendri e delle azalee raggiungono tipicamente il loro apice in tarda primavera o all'inizio dell'estate, mentre per gli agrifogli l’apice è in inverno.

I benefici del foliage

Ci sono molti vantaggi nello scegliere di circondarsi di foglie. Le piante possono fornire privacy, riduzione del rumore e colore tutto l'anno. Possono anche essere usate per nascondere caratteristiche poco attraenti della propria casa o proprietà. Ma il foliage non è solo una questione di estetica e può avere vantaggi anche per la nostra salute.

Le foglie non hanno un ruolo solo decorativo, ma anzi hanno anche grandi benefici a livello medico. Secondo i risultati di uno studio di alcuni anni fa, il semplice guardare le foto degli alberi ha prodotto una diminuzione dei livelli di stress tra i partecipanti. Non solo, perché hanno dimostrato anche che trascorrere del tempo nella natura, che sia in un parco, su un sentiero escursionistico o nel cortile di casa, può ridurre i sentimenti di rabbia, ansia e tristezza e aumentare gioia e piacere.

Ma cos'è che rende così speciale il foliage? Una possibile spiegazione sta nel fatto che alberi e piante forniscono alla nostra mente un senso di "connessione con la natura". Questo sentirsi in pace con ciò che ci circonda e con il ritmo della natura porta grandi benefici alla nostra salute mentale.

Un'altra spiegazione è che stare in mezzo alla natura ci fa sentire più tranquilli. In un mondo rumoroso e frenetico, trascorrere del tempo circondati di foglie può regalare una tregua dallo stress della vita quotidiana e fornire un senso di calma e pace difficile da trovare in città.

Qualunque sia la ragione, è chiaro che il foliage può essere importante per il nostro benessere. Se quindi stai cercando un modo per migliorare il tuo umore, trascorrere del tempo tra alberi e piante potrebbe essere una buona opzione scelta.