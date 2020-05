Covid-19: Angelini inserisce il supporto psicologico nel welfare aziendale

CORONAVIRUS: DA ANGELINI HOLDING UN SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A DISPOSIZIONE DEI 3.000 DIPENDENTI DEL GRUPPO IN ITALIA

Aprire un canale d’ascolto per chi vive una situazione di difficoltà emotiva per i cambiamenti della quotidianità legati all’emergenza Covid-19.

Con questo obiettivo, Angelini Holding ha attivato uno sportello di supporto psicologico dedicato ai dipendenti di tutte le società che fanno parte del gruppo Angelini in Italia. Il servizio, progettato e realizzato in collaborazione con i professori Stefano Ferracuti e Anna Maria Giannini dell’Università La Sapienza di Roma, è attivo dal 20 aprile.

Un team di psicologi e psicoterapeuti potrà essere contattato grazie a un numero verde e a un sito dedicati.

L’utente verrà messo in comunicazione con il professionista disponibile in modo da avviare la seduta. Dopo le prime due sedute spetterà allo psicologo o psicoterapeuta decidere se è necessario continuare con i colloqui o meno. Il tutto nel completo anonimato.

“Lo Sportello di supporto messo in campo da Angelini Holding si configura come un vero e proprio servizio di counselling psicologico altamente qualificato” – spiega Anna Maria Giannini, Professore ordinario di Psicologia presso l’Università Sapienza di Roma – “Ad erogare il servizio è un gruppo di professionisti ad alta specializzazione, formato per la gestione di emergenze di questo tipo. La psicologia ha un valore fondamentale nel sostenere le persone nei periodi di cambiamento e negli scenari di emergenza come quello in cui ci troviamo; la scelta di attivare una helpline si configura come vero e proprio contributo al mantenimento e promozione della salute sui luoghi di lavoro.”

Lo Sportello ha dunque l’obiettivo di tutelare il benessere psicologico della persona, favorendo i processi di elaborazione emotiva e le strategie di adattamento individuali; interviene sui livelli di stress e il senso di difficoltà relativi all’impatto emotivo dell’evento; eroga informazioni utili sulle conseguenze pratiche dell’evento da un punto di vista psicologico.

“Per noi di Angelini – hanno commentato i Vice Presidenti di Angelini Holding Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni - la salute delle persone e dei nostri dipendenti è la cosa più importante. Ma la salute non è solo salute del corpo, la salute è anche benessere della mente. Un equilibrio complesso, quello corpo-mente, che è indissolubilmente legato. E purtroppo una così prolungata condizione di isolamento può essere destabilizzante di questo delicato equilibrio. Crediamo che anche grazie a questo sportello di ascolto potremo tutti insieme affrontare le nostre ansie e prepararci a rientrare nella “nuova” normalità che ci aspetta”.

“L’esistenza di uno sportello psicologico attivato a cura dell’azienda procura benefici non solo a chi sceglie di usufruirne ed entrare così in contatto con un professionista – aggiunge Stefano Ferracuti, Professore ordinario di Psicologia Clinica all’Università Sapienza di Roma - Il valore di questo genere di iniziative è dato anche dalla consapevolezza, che si instaura nei lavoratori, di avere una concreta possibilità di confronto emotivo e relazionale. Sapere che esistono fattori di sostegno messi a disposizione dal datore di lavoro contribuisce di per sé alla realizzazione di un clima aziendale positivo, con un incremento del senso di protezione percepito e un beneficio indiretto anche per chi non fruisce direttamente del servizio”.

Il progetto dello Sportello Psicologico è stato promosso dai Vice Presidenti del Gruppo Angelini e coordinato dal team HR di Angelini Holding con il contributo della Direzione Medica di Angelini Pharma.