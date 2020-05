Covid-19: Bayer dona disinfettante all'Associazione Nazionale Polizia di Stato

Bayer dona disinfettante alla Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS)



Dopo la donazione di un milione di euro a Regione Lombardia per aiutare gli ospedali del territorio con l’acquisto di macchinari salvavita, e la generosa raccolta fondi dei dipendenti da destinare al fondo, promosso dalla Protezione Civile, per le famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento della propria attività, altre azioni concrete nella lotta al Coronavirus continuano ad essere portate avanti da Bayer Italia per rispondere ai numerosi bisogni che si stanno via via presentando.



L’azienda si è infatti subito mobilitata a seguito di una richiesta specifica di disinfettante arrivata dalla Sezione Provinciale di Bergamo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), in prima linea nella lotta alla pandemia con volontari operatori sanitari e appartenenti alle forze dell’ordine.



Lo stabilimento di Filago (BG) di Bayer Italia, specializzato nella formulazione di agrofarmaci in forma liquida nonché nel confezionamento di agrofarmaci e agrobiologici, si è attivato donando localmente all’ Associazione 6.000 litri di disinfettante liquido concentrato per superfici ed attrezzature.



Per lo stabilimento di Filago si tratta di un ulteriore intervento a livello locale per sottolineare l’importanza che ripone sui temi di salute, sicurezza e responsabilità sociale.

Nelle scorse settimane, infatti, sono state donate mascherine FFP2 consegnate alla Questura di Bergamo.