Covid, anche le Seychelles verso nuove chiusure

Maledetta variante indiana, capace di spezzare il sogno di un progressivo ritorno alla normalità in una vasta area dell’Asia e non solo. Brutte notizie anche per chi sognava vacanze in luoghi paradisiaci come le Seychelles. L’arcipelago, situato sopra il Madagascar nell’Oceano Indiano e da sempre meta di tantissimi vacanzieri, specialmente italiani, negli ultimi mesi ha vaccinato la sua popolazione più di chiunque altro al mondo. Oltre il 60% dei suoi 98mila abitanti hanno ricevuto già due dosi di vaccino. Per fare un paragone, in Israele, uno dei paesi più virtuosi in assoluto in questo senso, al momento è al 55,9%.

Ora il Governo delle Seychelles ha deciso di chiudere nuovamente le scuole e di cancellare tutte le attività sportive per almeno due settimane. Vietato recarsi a casa di altre persone, bar e locali chiusi alle 7 di sera. Colpa di una nuova, rapidissima, impennata di contagi che pare sia dovuta proprio alla famigerata ‘variante indiana’. L’arcipelago vive praticamente solo di turismo e questa nuova ondata di contagi (alcune decine al giorno) terrorizza il Governo che è corso immediatamente ai ripari. Bloccate, ovviamente, anche tutte le prenotazioni per alberghi o centri vacanze.