Dimagrire velocemente? Il segreto è un po' di dolcezza a colazione

Per dimagrire velocemente gli esperti consigliano di mangiare 100 g di cioccolato al latte a colazione. Il cacao al mattino riduce la fame per tutta la giornata e il desiderio di dolce

Per anni il cioccolato è stato demonizzato quando si parla di seguire una dieta dimagrante. Il cacao è da sempre considerato infatti il peggior nemico di chi vuole perdere peso ma potrebbe trattarsi di un retaggio superato. Ad affermarlo è una ricerca del Brigham & Women's Hospital di Boston, il secondo più grande ospedale dell'Harvard Medical School. Mangiare un pezzo di cioccolato al latte al mattino, soprattutto per chi è abituato a una colazione salata, può aiutare a ridurre la fame per tutto l'arco della giornata e ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue. L'importante è consumarlo entro un'ora dal risveglio.

Dimagrire con cioccolato: il segreto è assumerlo al mattino poco dopo essersi alzati dal letto

Per questa ricerca, che ha coinvolto anche i ricercatori dell'Università di Murcia in Spagna, è stato chiesto ad alcune donne in postmenopausa di assumere 100 grammi di cioccolato al latte (pari al 30% dell'apporto calorico giornaliero abituale) un'ora dopo il risveglio mentre ad altre di farlo un'ora prima di andare al letto. Alla restante parte del campione è invece stata negata al'assunzione di cacao. Dall'analisi dei parametri fisici è emerso che mangiare cioccolato ha ridotto il senso di fame, il desiderio di dolci ma soprattutto l'apporto calorico di circa 300 Kcal al giorno per il gruppo del mattino e di 150 Kcal per quello serale.

Le donne che hanno meglio compensato l'aggiunta del cioccolato hanno quindi guadagnato meno peso o ne hanno perso di più. Non solo, sono stati rilevati anche effetti positivi sul microbiota intestinale, temperatura corporea e ritmo del sonno.