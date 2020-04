EG dona 10.000 mascherine a Federfarma, per le farmacie della Lombardia

di Lorenzo Zacchetti



Coronavirus: EG dona a Federfarma Lombardia 10.000 mascherine per le farmacie di tutta la Regione Lombardia

Con la prospettiva di un prolungamento delle misure restrittive fino al 1 maggio, il già difficile reperimento di mascherine per proteggersi dal Coronavirus diventa un tema ancora più rilevante. Una buona notizia arriva da EG (uno dei principali player del farmaco equivalente, parte del Gruppo STADA), che ha donato 10.000 mascherine FFP2 a Federfarma Lombardia, per i farmacisti della Regione.

“Da parte di tutte le farmacie lombarde, desidero ringraziare EG e il Gruppo Stada per questa importantissima donazione: i dispositivi di protezione individuale sono fondamentali in farmacia, per poter offrire quotidianamente ai cittadini, in sicurezza, un servizio al pubblico ancora più essenziale nel corso di questa emergenza da Covid-19 – dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia –. Le farmacie sono in prima linea sin dall’inizio di questa lunga crisi, sempre aperte e con turni prolungati anche nel cuore delle primissime zone rosse. Il nostro servizio non si può e non si deve fermare, ma è fondamentale che siano osservate le massime precauzioni: senz’altro per proteggere chi lavora in prima linea, come noi farmacisti, ma anche a tutela dei tanti cittadini che ogni giorno si rivolgono alle nostre farmacie. Questo gesto di grande attenzione da parte del dottor Butti, General Manager di EG Italia – conclude la Presidente Racca – è da noi particolarmente apprezzato non solo per la grande utilità pratica che riveste in questo momento, ma anche perché testimonia concretamente l’alta considerazione, sua personale e dell’azienda, per il ruolo centrale svolto dalla farmacia all’interno del sistema sanitario”.

“Sicuramente questa donazione non potrà risolvere i problemi di reperibilità di alcuni strumenti fondamentali per chi opera in prima linea nelle farmacie della Lombardia, che è senza dubbio l’epicentro di questa grande emergenza sanitaria – afferma Salvatore Butti, General Manager di EG Italia – ma vuole testimoniare, in maniera concreta, la nostra vicinanza come persone e come Azienda. Nella certezza che il tempo è una variabile che potrà giocare a nostro favore, e che presto potremo tornare alla normalità, non ho dubbi nell’affermare che la grande dedizione messa in campo in questi giorni da tutte le farmacie rimarrà scolpita in modo indelebile nella mente di tutti”.