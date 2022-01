Fitball, con la palla da ginnastica bruci calorie e modelli le forme

Fitball, gli esercizi con la palla da ginnastica sono l'ideale per modellare cosce e glutei, raddrizzare la postura e avere una pancia piatta

Molti italiani sono costretti a casa in quarantena o semplicemente preferiscono restare tra le mura domestiche data l'impennata dei contagi dovuti alla variante Omicron. Come restare quindi in forma senza andare in palestra? Negli ultimi tempi stanno spopolando nuove forme di allenamento a partire dal jump fitness fino al fitball. Quest'ultimo in particolare prevede esercizi con una grossa palla da ginnastica e permette di allenare la parte centrale del corpo. Non solo, consente anche di modificare la postura sbagliata,

Con la fitball si lavora soprattutto sui muscoli di schiena, glutei e cosce e per questo motivo è perfetta per modellare le forme. Anche gli addominali sono coinvolti e con un po' di esercizio si può avere una pancia piatta. In più, la fitball allena i flessori dell'anca e dei muscoli pelvici per raddrizzare la schiena.

Fitball, come usarla e per quanto tempo

La palla da ginnastica, detta anche gym ball o palla svizzera, è nata negli Anni 60-70 in Svizzera per la riabilitazione ortopedica e poi è diventata uno strumento di allenamento dopo essere stata perfezionata dall'italiano Aqulino Cosani. Le fitball hanno un diametro da 55 fino a 70 cm quindi prima di acquistarle assicuratevi che la vostra altezza vi permetta di sedervici sopra poggiando i piedi a terra con le gambe ad angolo retto.

Per iniziare con la fitball basta un allenamento di 20 minuti al giorno. Si parte con lo squat, posizionando la palla tra la schiena e il muro. Un altro esercizio molto comune è il cosiddetto ponte, che si esegue con i piedi a terra con le gambe piegate fino all'altezza delle ginocchia mentre testa e le spalle invece appoggiati alla palla. Addome e gluei si sollevano fino a creare una linea retta.