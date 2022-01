Jump fitness, con un salto si perde peso e allontana lo stress

Jump fitness, tutti i segreti del nuovo allenamento con il tappeto elastico che permette di bruciare calorie meglio del running ma prevenendo gli infortuni

C'è una nuova moda per tenersi in forma. Si chiama Jump fitness e pare che oltre ad allenarsi permetta anche di allontanare lo stress. Il Rebounding in particolare, ovvero gli esercizi che prevedono il tappeto elastico, pare porti benefici maggiori. Uno studio dell'American Council on Excercise ha rivelato che questo metodo di allenamento è più efficace del 68% rispetto alla corsa permettendo di bruciare più calorie (800-900 calorie utilizzando il tappeto elastico contro le 500-600 di una corsetta). Anche la NASA utilizza da anni il Jump fitness per il training fisico dei suoi astronauti.

Il Jump fitness non sollecita le articolazioni come altre forme di allenamento e si può eseguire comodamente anche a casa con un minimo ingombro e una spesa ridotta. Questa modalità di fitness inoltre ossigena maggiormente i muscoli e favorisce la rimineralizzazione delle ossa per allontanare l'osteoporosi. Il Jump fitness è anche perfetto per combattere le vene varicose e grazie anche all'ausilio della musica ha un effetto rilassante.

Per chi vuole iniziare con il Jump fitness si consiglia una sessione di 10 minuti al giorno per poi aumentare di durata e intensità. Gli esercizi che si possono fare sono numerosi. Si parte dal Powebound dall'alta intensità ma basso impatto passando al Jump Fit, che prevede salti lenti e poi veloci di varia altezza e intensità intervallati da passi di aerobica, fino a esercizi con pesi, elastici e pesetti.