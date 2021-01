Fondazione Roche finanzia trenta progetti innovativi dedicati ai pazienti

Provengono da enti di tutta Italia i trenta progetti vincitori del Bando “Fondazione Roche per i pazienti”, promosso da Fondazione Roche e volto a sostenere le associazioni dei pazienti, fondazioni e partnenariati impegnati nella realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone che affrontano o hanno affrontato un percorso di cura.

In un periodo senza precedenti, in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo del Terzo Settore, le associazioni pazienti stanno dando un grande contributo al Sistema Salute nel fornire risposte e sostegno a pazienti e caregiver, e hanno un ruolo determinante per la ripresa del Paese. Il sostegno responsabile di tali realtà è da sempre tra le priorità di Fondazione Roche, che mai come ora conferma, con il bando, la volontà di stare a fianco delle persone, delle loro famiglie e della comunità a cui afferiscono al fine di supportarle e poter offrire loro una migliore qualità di vita e gestione delle patologie.

L’imponente sostegno economico messo a disposizione da Fondazione Roche, pari a euro 600.000, sarà equamente diviso tra le tre aree terapeutiche Oncologia ed Ematologia oncologica, Malattie rare, Neuroscienze e Immunologia, ognuna delle quali ha visto la premiazione di dieci progetti.

Per l’area Oncologia ed Ematologia oncologica, nello specifico pneumatologia oncologica, sono stati premiati la piemontese Alcase Italia OdV e la pugliese Avo Associazione Volontari Ospedalieri Onlus; per i tumori femminili (mammella e ovaio) hanno ricevuto il premio le lombarde Acto Alleanza contro il Tumore ovarico, Associazione Lorenzo Perrone, Associazione Oncologica Milanese Onlus e la toscana Non più Sola; per le patologie Epatocarcinoma, Carcinoma del Colon-Retto e Carcinoma Uroteliale hanno vinto l’Associazione EpacOnlus e l’Aps PaLinUro, anch’esse lombarde; infine, per le neoplasie ematologiche, sono state premiate l’Associazione MagicaburlaOnlus del Lazio e l’emiliana Ail Sezione di Parma.

Per l’area terapeutica Malattie Rare sono state premiate sei associazioni che hanno presentato progetti volti a migliorare le condizioni di vita di pazienti con emofilia: Ael Associazioni Emofilici Lazio, Avec Onlus Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie, l’emiliana AvesOnlus Associazione di Volontariato a favore degli emofilici e simil-emofilici, la veneta Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie Onlus, l’Associazione Icore Onlus della Basilicata e Arlafe Associazione Regionale Ligure Affiliata alla Federazione emofilici (Fae); per l’atrofia muscolare spinale (Sma) hanno ricevuto il premio la Fondazione siciliana Aurora Onlus Nemo Sud e la lombarda Fondazione Irccs Ca’ Granda; infine, per la malattia di Huntington, si sono aggiudicate il premio le associazioni Noi Huntington di Roma e la Huntington Onlus di Milano.

Per le neuroscienze e l’immunologia, Fondazione Roche ha premiato sei progetti dedicati alle patologie nelle aree Neuroimmunologia, Neurodegenerazionee Neurosviluppo (Sclerosi Multipla, Malattia di Alzheimer, Morbo di Parkinson, disturbi dellospettro autistico): le lombarde SCN8A Italia ODV, Confederazione Parkinson Italia, Associazione ParkinsonInsubriaOnlus, Federazione Alzheimer Italia, la piemontese A.N.C.O.R.A. Associazione Noprofit per la Costruzione Orientata a Reinserimento e Autonomia- Unità Spinale Ospedale Maggiore della Carità e il Gruppo di Sostegno Alzheimer Fidenza. Per le patologie reumatologiche, la Fondazione lombarda G. e D. De Marchi e l’Associazione Italiana S.I.M.B.A. della regione Toscana; per le Patologie Infiammatorie Croniche Intestinali (Colite Ulcerosa, Morbo di Crohn) l’emiliana S.Nu.P.I. OdV Sostegno Nuove Patologie Intestinali e l’Associazione A.Mor.Hi.OdV del Lazio.

“Ci riempie di orgoglio sapere che grazie al “Bando Fondazione Roche per i pazienti” i 30 progetti premiati saranno realizzati dando un supporto concreto ai pazienti e alle loro famiglie", commenta Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche. "a pandemia, che ha colpito così duramente il nostro Sistema Salute, ha aumentato le difficoltà di gestione di molte patologie mettendo in evidenza il forte bisogno di investimenti in grado migliorare il bisogno assistenziale dei pazienti. È quindi il momento di unire le forze per trovare soluzioni al fine di agevolare le persone che ogni giorno convivono direttamente o indirettamente con malattie già di difficile gestione puntando a un Sistema complessivamente sostenibile.Con questa iniziativa si conferma l’impegno di Fondazione Roche a garantire, promuovere e tutelare la salute e l’assistenza sanitaria senza dimenticare i più fragili, fornendo un supporto responsabile e concreto a coloro che operano nel Sistema”.

La selezione e la valutazione dei progetti è stata seguita anche quest’anno da Fondazione Sodalitas in qualità di partner esterno, con cui Fondazione Roche collabora fin dalla sua nascita.

“L’emergenza sanitaria e sociale generata dalla pandemia ha reso più evidente quanto il mondo delle imprese possa contribuire a rispondere a bisogni e necessità delle persone che, ancor più oggi, vivono situazioni di fragilità, commenta Massimo Ceriotti, responsabile marketing associativo di Fondazione Sodalitas:- "Da questo punto di vista, il bando ‘Fondazione Roche per i pazienti’ è esemplare perché, con una visione lungimirante, mette in campo un impegno straordinario in termini di competenze e risorse destinate alle realtà del Terzo Settore che lavorano per migliorare la qualità di vita di pazienti con patologie. Fondazione Sodalitas è orgogliosa di essere parte di questa iniziativa, in cui ha potuto mettere a disposizione la propria esperienza nella realizzazione di partnership di qualità tra profit e nonprofit per generare valore sociale”.