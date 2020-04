Ipertensione Polmonare Arteriosa e Covid-19: da Bayer un nuovo home delivery

Per aiutare i pazienti con Ipertensione Polmonare Arteriosa durante l‘emergenza Covid-19, Bayer attiva un nuovo servizio di home delivery

Molti sono i pazienti costretti a casa per emergenza coronavirus e che necessitano di assistenza continua. Non tutti, inoltre, possono contare su familiari in grado di farsi carico della loro assistenza.

In risposta a queste necessità di cura sempre più difficili da gestire, Bayer si è attivata concretamente a favore dei pazienti con Ipertensione Polmonare Arteriosa, potenziando le proprie attività di Patient Support Program.

L’azienda ha infatti avviato un servizio, a titolo gratuito, di home delivery per i pazienti affetti da Ipertensione Polmonare Arteriosa di tutte le età, valido per tutto il territorio nazionale.

La consegna del farmaco Bayer al proprio domicilio assicura la continuità terapeutica e consente una riduzione di accessi in Ospedale e nelle farmacie.

“I pazienti con una malattia come l‘Ipertensione Polmonare Arteriosa – afferma la dottoressa Simona Gatti, Responsabile Medical Affairs Area Specialty di Bayer – hanno in questo momento ancora più bisogno di essere tutelati. Grazie al nuovo servizio di home delivery offriamo una risposta concreta per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver, sollevandoli anche dal peso emotivo di doversi recare negli ospedali e in farmacia”.