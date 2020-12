Lo stress da Covid-19 affatica il cervello: ecco i cibi giusti per combatterlo

Le preoccupazioni causate dalla pandemia di Covid-19, la paura per la propria salute e quella dei propri cari, il lockdown, così come l’incertezza per il proprio futuro lavorativo influiscono sul nostro corpo in maniera invasiva. E il nostro cervello è il primo organo a subirne le conseguenze: ansia, depressione, stress post-traumatico sono solo alcuni dei sintomi che ci affliggono e che diverse ricerche scientifiche hanno evidenziato.

Un aiuto ci arriva dall’alimentazione con i 10 alimenti “booster” per eccellenza e dall’integrazione con vitamine e minerali, come Colina, vitamina B6 e l’immancabile magnesio.

“Alcuni alimenti sono particolarmente indicati per darci la carica energetica necessaria al benessere psico-fisico del nostro organismo, anche se possono sembraci scontati – spiega la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista, co-fondatrice della startup Vitamina (takevitamina.com) – È probabile che li abbiamo proprio ora nella nostra dispensa o nel nostro frigo, solo per citarne alcuni: l’acqua, la cui assenza porta a un calo considerevole delle nostre performance mentali ed omeostatiche, le uova efficaci contro lo stress e la stanchezza e la pasta integrale che grazie al glucosio di cui è ricca nutre letteralmente anche il nostro cervello.”

“E poi c’è l’integrazione che ci da un’ulteriore mano – continua la dott.ssa Geri di Vitamina – il magnesio migliora sensibilmente i sintomi della depressione lieve ed ha un effetto calmante e distensivo sui muscoli e sui nervi; la vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento nonché alla normale funzione del sistema immunitario; per finire con una sostanza meno comune ma altrettanto efficace, la Colina, simile nella struttura alle vitamine del gruppo B, la si può trovare in numerosi alimenti, come legumi, uova, spinaci e carne. Ha proprietà benefiche per il sistema nervoso centrale e contribuisce al mantenimento strutturale della membrana cellulare, alla corretta neurotrasmissione e al benessere epatico.”

I 10 ALIMENTI ENERGETICI PER CORPO E MENTE

ACQUA MINERALE

Anche se non è un alimento, è fondamentale per mantenere il nostro equilibrio elettrolitico, e di conseguenza il nostro tono energetico. Una perdita di liquidi, anche minima, può portare ad un calo considerevoli delle nostre performance mentali ed omeostatiche.

MUESLI

Miscela di fiocchi di cereali laminati, frutta essiccata e semi oleosi. Ideale a colazione o come spuntino da abbinare al latte oppure ad uno yogurt alla frutta.

MIELE

Alimento ad alto potere nutrizionale, adatto a chi pratica sport ma anche a chi soffre di ipoglicemia o di stanchezza. Data la sua versatilità, esso può essere consumato al naturale, in una bevanda, o in una torta.

BANANE

Le banane sono alimenti ricchi di potassio e magnesio e quindi utili a contrastare il senso di stanchezza. Oltre a questo, hanno una importante azione anti-infiammatoria e di contrasto alla disbiosi intestinale.

CROSTATA

Spesso snobbata, forse per il suo carico glicemico eccessivamente alto, la crostata di marmellata rimane uno degli alimenti più energetici ancora presenti in circolazione. Accompagnata ad una spremuta o ad un succo di frutta, costituisce uno spuntino o una colazione altamente energetici e vitalizzanti

CACAO AMARO

Il cacao amaro (o il cioccolato fondente) contiene alcune sostanze che migliorano la resistenza alla fatica e stimolano il buon umore. Accompagnato ad un bicchiere di latte, può essere una rigenerante colazione o spuntino.

UOVA

Nonostante l’elevato contenuto proteico, le uova sono tra gli alimenti più energetici. In particolare, l’uovo sbattuto la mattina a colazione è uno dei rimedi, un po’ vintage ma non per questo meno efficaci, contro lo stress e la stanchezza. Basta non esagerare però con lo zucchero!

GINSENG

Ottimo sostituto del caffè, questa radice di origine cinese può essere assunta sotto forma di bevanda, da accoppiare eventualmente all’uovo sbattuto. È ottimo per chi soffre di pressione bassa.

GRANO

Il grano contenuto nel pane e nella pasta è l’alimento “gold standard“ per eccellenza per quanto riguarda l’apporto di fibre e glucosio a lento rilascio. E’ impossibile eliminare i carboidrati dalla dieta, soprattutto se si svolge attività fisica perché i muscoli, ma anche il fegato sono fatti di glicogeno che deve essere continuamente ricostituito. Anche il cervello si nutre quasi esclusivamente di glucosio, per cui gli effetti a lungo termine di una dieta ipoglucidica sono certamente dannosi.

FRUTTA SECCA

La frutta secca (mandorle, noci, nocciole, arachidi, pinoli, pistacchi) è un prezioso cibo energizzante. Attenzione però a non esagerare perché proprio a causa dell’elevato contenuto calorico, è bene evitare di superare i 35 grammi al giorno.