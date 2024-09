Gruppo FS: stanziati oltre 7 miliardi per il rinnovo della flotta regionale

Gruppo FS, Trenitalia: oltre 7 miliardi di euro destinati al rinnovo della flotta regionale

La flotta regionale di Trenitalia (Gruppo FS) si rinnova con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e minimizzare le emissioni di CO2: all'operazione sono destinati oltre 7 miliardi di euro. "Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro come dimostra la sperimentazione condotta in Calabria con i nostri treni ibridi di ultima generazione. Un esempio concreto di trasporto sostenibile, che grazie alla tripla alimentazione possono operare su linee elettrificate e no, riducendo le emissioni e la rumorosità, specialmente in prossimità dei centri abitati e durante le soste in stazione", ha dichiarato Maria Giaconia, Direttore Business Regionale di Trenitalia, al Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti ECO nel corso del panel "Il futuro dell'intermodalità".

La sostenibilità guida tutte le azioni e le attività industriali del Gruppo FS con una grande attenzione ai materiali, sempre più ecologici e riciclabili fino al 97%. Favorire i viaggi in treno, sia di coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o per studio, ma anche di chi si muove per turismo, garantisce minori emissioni di CO2. Trenitalia promuove inoltre la riscoperta delle radici nelle sue tratte verso i borghi più belli d'Italia e verso i luoghi dello spirito. L'obiettivo è favorire un turismo sempre più confortevole, sostenibile e attento con numerose mete ed itinerari da raggiungere in treno o con il trasporto intermodale treno+bus.