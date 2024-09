Mediobanca: Polus Capital ottiene commitment da ADIA per la strategia 'Special Situations'

Mediobanca: Polus Capital riceve un significativo commitment di capitale da ADIA, portando la strategia 'Special Situations' a 5 miliardi di dollari

Polus Capital Management, società leader nella gestione di investimenti specializzata in "alternative credit" e parte del Gruppo Mediobanca, ha annunciato di aver ricevuto un commitment di capitale per la sua strategia "Special Situations" da parte di una società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Grazie a questo impegno, la strategia "Special Situations" di Polus raggiungerà circa 5 miliardi di dollari di masse in gestione.

La strategia di investimento di Polus si focalizza su obbligazioni e credito nel mercato secondario, sfruttando opportunità opportunistiche, "stressed or distressed", derivanti da dislocazioni del valore dell'enterprise value o degli asset tangibili. Il team Special Situations di Polus vanta un'esperienza decennale e un track record distintivo.

Nicholas Chalmers, Chief Executive Officer di Polus, ha dichiarato: "Il committment di capitale da parte di ADIA riflette la crescente forza e il successo della piattaforma diversificata di credito alternativo di Polus. Non vediamo l’ora di partecipare attivamente al continuo sviluppo della nostra attività, continuando a dare priorità alla generazione di valore commisurato al rischio e valorizzando le opportunità offerte dai mercati del credito nel corso del ciclo”.

"Siamo lieti di accogliere la società controllata da ADIA come investitore e siamo sempre più entusiasti delle opportunità offerte dalla nostra strategia di Special Situations. Riteniamo che gli anni a venire si riveleranno particolarmente favorevoli per il nostro approccio d'investimento differenziato e per i nostri investitori", ha commentato Robert Dafforn, Chief Investment Officer in Opportunistic Credit di Polus.

Hamad Shahwan Al-Dhaheri, Executive Director del Private Equities Department di ADIA, ha aggiunto: "Polus è uno dei principali gestori di “alternative credit” in Europa, con un team nutrito ed esperto, una strategia differenziata e un solido track record. Siamo entusiasti di poter cogliere le opportunità di un mercato in crescita attraverso il nostro committment di capitale in Polus, che ha maturato una profonda esperienza nel fornire soluzioni innovative e su misura in una vasta serie di situazioni".