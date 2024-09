Anytime Fitness, aperta la 18esima palestra nella Capitale

Anytime Fitness inaugura la 18esima palestra a Roma

Anytime Fitness, il celebre brand statunitense del wellness, continua la sua espansione nel Lazio con l'inaugurazione di una nuova palestra a Roma, in zona Termini, precisamente in Via Giovanni Giolitti 331. Questa apertura segna la 18ª struttura del franchising nell'area della Capitale, consolidando Roma come la città con la più alta densità di palestre Anytime Fitness in Italia.

Il nuovo club, che si estende su oltre 600 metri quadri, include un'area cardio, isotonica, funzionale, zona pesi e una sala corsi, ed è in grado di accogliere più di 1000 iscritti. Aperta 365 giorni all’anno, la palestra offre un servizio continuativo e accessibile, confermando l'impegno di Anytime Fitness verso il benessere e la cura dei propri clienti. Questa è la 48ª palestra aperta dal brand in Italia, un traguardo significativo nell'ambito di un piano di crescita che punta ad aprire 400 palestre nel Paese entro i prossimi 10 anni.

Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia, ha commentato: “Il nuovo club di Via Giolitti è l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro brand tenga al territorio dell’area romana, e di quanto quest’ultimo sia centrale nella nostra strategia di sviluppo aziendale all’interno del Paese. Abbiamo l’obiettivo di arrivare a 400 palestre nei prossimi 10 anni e i risultati ottenuti finora ci confermano che si tratta di un traguardo alla nostra portata".

Il successo di Anytime Fitness, presente in 42 Paesi con oltre 5.300 club e più di 5 milioni di iscritti, si deve anche alla sua capacità di offrire un servizio personalizzato e accessibile, con trainer qualificati che assistono i clienti in modo professionale. Un'altra caratteristica distintiva del brand è l'interconnessione globale delle sue palestre: ogni iscritto può accedere a qualsiasi club Anytime Fitness nel mondo grazie a una chiavetta magnetica consegnata al momento dell’iscrizione.