Mycobiota, quando i funghi ci mettono sulle tracce di tumori cancerosi

Mycobiota, dai funghi al cancro

Diagnosticare un tumore grazie allo screening dei funghi presenti nel corpo umano. Secondo il quotidiano francese Le Monde, è il nuovo campo di ricerca che sta entusiasmando i microbiologi. "Mycobiota" è il termine coniato per designare tutte le comunità fungine che colonizzano i vari ecosistemi del corpo umano. Dopo la rivoluzione del microbiota batterico degli ultimi anni, recentissimi lavori sul ruolo dei funghi nei tumori cancerosi hanno attirato l'attenzione dei ricercatori.

Questi microrganismi potrebbero riprogrammare le prime linee di difesa contro il cancro. Il micobiota intratumorale costringerebbe il sistema immunitario a tollerare la presenza del tumore invece di combatterlo, permettendogli di continuare la sua progressione.

Il 29 settembre 2022, due team indipendenti, americano e israeliano, hanno riportato, nello stesso numero della rivista Cell, la presenza di funghi in un gran numero di tipi di tumore. Secondo questi ricercatori, queste comunità fungine sono associate allo sviluppo di un'ampia varietà di tumori. Ci sarebbe quindi un legame tra funghi e tumorigenesi.

"Questi due studi sono estremamente importanti in quanto attestano la presenza di funghi in tutti i principali tipi di cancro, anche se il carico fungino è basso", afferma Françoise Botterel, presidente della Società francese di micologia medica.

“Da un punto di vista metodologico, non c'è davvero nulla da dire, aggiunge il professore di parassitologia e micologia, all'ospedale Henri-Mondor (Créteil). Questi team hanno utilizzato un numero impressionante di tecniche: sequenziamento genomico, trascrittomica per rilevare l'RNA messaggero del lievito, immunoistochimica per visualizzare i funghi mediante anticorpi, PCR fungina quantitativa per valutare la carica fungina. I campioni di tessuto tumorale provenivano da non meno di quattro coorti di malati di cancro".