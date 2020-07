Nuovo virus dalla Cina: come è nato, sintomi e trasmissione

Nuovo virus dalla Cina: uno studio descrive le caratteristiche di un patogeno simile all'influenza suina H1N1 che può trasmettersi all'uomo e portare a una nuova pandemia

Mentre in Italia l’emergenza Coronavirus sembra essersi stabilizzata, sebbene ci siano alcuni focolai come a Modragone, in molti altri Paesi del mondo come USA e Brasile la situazione resta particolarmente grave. Come se non bastasse, gli scienziati lanciano l’allarme su un nuovo potenziale virus pandemico scoperto ancora una volta in Cina.

Il nuovo virus è stato chiamato G4EA H1N1 e stando alle analisi dei ricercatori pubblicate sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences sarebbe nato dall’unione dell’influenza H1N1 del 2009 e della variante dello stesso patogeno nordamericana, che condivide alcuni geni con l’influenza aviaria, umana e suina.

Nuovo virus maiali Cina: può trasmettersi da animale a uomo

Il virus tra il 2011 e il 2018 avrebbe colpito inizialmente i maiali ma sarebbe in grado di trasmettersi anche all’uomo, come confermerebbero i 338 campioni di sangue raccolti tra i lavoratori di 15 diversi allevamenti di maiali. Di questi il 10,4% (35 su 338) sono risultati positivi al nuovo virus, mentre nei dipendenti tra i 18 e i 35 anni, la percentuale aumentava al 20,5% (9 su 44). Ora bisogna verificare se il G4EA H1N1 sia in grado di trasmettersi da uomo a uomo e possa provocare una nuova pandemia.

Nuovo virus dalla Cina: sintomi

Il nuovo virus pandemico ha caratteristiche simili all’influenza suina (H1N1) e provocherebbe sintomi simili a quelli dell’influenza classica ma di intensità maggiore. Si parla quindi di febbre alta, tosse, mal di gola, occhi arrossati e starnuti. E’ possibile che si presenti anche diarrea, nausea e vomito. In alcuni pazienti sono state registrate anche forme di bronchite e la comparsa di polmonite. Il periodo di incubazione sarebbe tra 1 e 3 giorni. La modalità di trasmissione dell’H1N1 è simile al Covid-19, ovvero attraverso le goccioline di salive emesse da starnuti e colpi di tosse.

Nuovo virus pandemico: le rassicurazioni degli esperti

Il rischio che il nuovo virus dalla Cina possa provocare un'emergenza sanitaria simile al Covid-19 ad oggi sembrerebbe comunque molto basso. "La probabilità che questa particolare variante causi una pandemia è bassa", ha precisato Martha Nelson, biologa evoluzionista del Fogarty International Center del National Institutes of Health degli Stati Uniti. “Vorrei rassicurare sul fatto che il virus con potenziale pandemico individuato in Cina non è un nuovo virus, ma è sotto sorveglianza dal 2011, grazie a quanto osservato dalla rete globale sull'influenza”, ha sottolineato Mike Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante una conferenza stampa tenutasi a Ginevra.