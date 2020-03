Pharmap: fino al 3 aprile, la consegna a domicilio dei farmaci è gratuita

di Lorenzo Zacchetti

Nata nel 2016, Pharmap è protagonista di questa delicata fase della vita del Paese grazie al suo servizio di consegna di farmaci a domicilio.

Presente lungo tutta l'estensione della Penisola, da Milano a Palermo, è nata proprio per dare un sostegno concreto a chi non può muoversi di casa, per problemi di salute o mancanza di tempo, condizione che oggi riguarda davvero tutti noi italiani.

Pharmap, con una scelta decisamente ecomiabile, ha deciso di offire la consegna dei farmaci a titolo gratuito fino al 3 aprile.

Ottenere la gratuità è molto semplice: basta inserire il codice FORYOU al momento di fare il check-out dell'ordinazione, che ovviamente si fa online sul sito pharmap.it o attraverso l'app di Pharmap, scaricabile da Google Play o da App Store.

Premiata come migliore start-up digitale a Cosmofarma 2017, dopo un solo anno dal suo lancio, l'impresa fondata da Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo ha il suo modello di business in un piccolo mark-up sul prezzo del farmaco, in cambio del servizio di consegna. Un ricarico che in questa fase viene eliminato, per contribuire a salvaguardare la salute pubblica riducendo il numero di spostamenti da parte dei cittadini.

Pharmap si occupa anche di ritirare la ricetta dal medico, per i farmaci per i quali è necessario, evitando così ogni movimento da casa alla persona che li deve assumere.