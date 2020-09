Prevenzione del tumore al seno: CDI insieme a Fondazione Umberto Veronesi

CDI insieme a Fondazione Umberto Veronesi nel mese della prevenzione del tumore al seno

Per sottolineare l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per una diagnosi precoce e favorire la diffusione della cultura della prevenzione anche quest’anno CDI sarà a fianco di Fondazione Umberto Veronesi per promuovere un’iniziativa dedicata alla salute delle donne nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: in ottobre i medici del Centro Diagnostico Italiano daranno a tutte le donne la possibilità di sottoporsi a una visita senologica gratuita.

Per ciascun check-up senologico effettuato verrà riconosciuta una donazione a sostegno di PINK IS GOOD, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato per finanziare la ricerca scientifica contro il tumore al seno e gli altri tumori femminili e ricordare ancora una volta l’importanza della prevenzione contro queste patologie. Con PINK IS GOOD Fondazione Umberto Veronesi ha sostenuto fino ad oggi il lavoro di 187 ricercatori che hanno dedicato la vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.



Daniela Bossi, consulente senologa del Centro Diagnostico Italiano commenta: “Ogni anno, in Italia, oltre 53.000 donne si ammalano di tumore al seno. Grazie a queste iniziative abbiamo l’opportunità di ricordare che sottoporsi a controlli regolari è indispensabile per diagnosticare per tempo questa neoplasia, la più frequente per incidenza nella popolazione femminile. Le donne che si rivolgono al CDI per controlli regolari sono ogni anno 250.000 ma occorre fare ancora molto per promuovere la cultura della prevenzione sin dalla giovane età”.

L’iniziativa si svolgerà nelle sedi CDI di Saint Bon, Cairoli, Largo Augusto, Citylife, Lavater, Porta Nuova, Portello, Viale Monza, Rho e Cernusco sul Naviglio

Per sottoporsi alle visite senologiche gratuite è necessario prenotare telefonando, a partire dal 1° ottobre, da lunedì a venerdì (dalle 8.30 alle 18.00), al numero 02 48317300.