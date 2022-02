Scoperta storica: 3 persone paralizzate tornano a camminare con elettrodi

Gli elettrodi per tornare a camminare: nuova scoperta per il trattamento del midollo

Grazie ad un trattamento personalizzato del midollo spinale tre persone paralizzate tornano a camminare. Si tratta di una scoperta incoraggiante, nata dallo studio condotto dagli scienziati dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia (EPFL) e del Centro ospedaliero universitario del Vaud a Losanna, che hanno progettato delle piastre a elettrodi per il trattamento delle lesioni del midollo spinale.

Il team, guidato da Gregoire Courtine e Jocelyne Bloch, ha coinvolto tre pazienti con paralisi sensomotoria completa. Secondo i risultati, il trattamento con gli elettrodi ha portato al recupero dei movimenti entro poche ore dall'inizio della terapia. Questo lavoro dimostra che la stimolazione personalizzata può portare ad una evidente efficacia.

Gli studiosi affermano che la stimolazione elettrica del midollo spinale è un metodo considerato molto promettente per il ripristino della funzione motoria, anche se le alternative attualmente disponibili non riescono a stimolare tutti i nervi del midollo spinale associati ai movimenti delle gambe e del tronco, limitando il recupero della totalità delle funzioni motorie. Dunque, gli autori hanno progettato una piastra per elettrodi che mira a tutti i nervi associati ai movimenti delle gambe e del tronco nel midollo spinale.

Inoltre, i ricercatori hanno anche combinato questa tecnologia con una struttura computazionale personalizzata. Gli scienziati sottolineano per che presentare una più ampia opzione terapeutica per i pazienti che soffrono di lesioni è importante ideare approcci personalizzati per la stimolazione del midollo personale.

