SIFO: "La campagna vaccinale contro il Covid-19 funziona grazie ai farmacisti"

SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie): la campagna vaccinale è partita in modo preciso, spedito e senza ritardi laddove le Regioni hanno individuato nei farmacisti ospedalieri i responsabili della gestione del vaccino

Ad esempio nella Regione Lazio, dove, secondo i dati aggiornati al 3 gennaio, sono già state somministrate oltre 23mila dosi di COMIRNATY, il primo vaccino disponibile nel nostro Paese.



Questo è stato possibile grazie anche ad una tempestiva decisione regionale, che ha prontamente individuato già dai primi di dicembre nei Responsabili delle Farmacie ospedaliere sul territorio regionale i Responsabili Operativi dei Centri HUB per il vaccino contro il Covid-19.

Contestualmente la Regione Lazio ha inviato a tutte le direzioni Generali delle ASL del Lazio la procedura SIFO-SIFAP all'interno del piano di somministrazione Regionale (“Istruzione Operativa SIFO-SIFAP per l’allestimento del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2”) come primo documento tecnico di riferimento per tutte le organizzazioni e per tutti gli operatori.



“Le Regioni che hanno investito sui Farmacisti Ospedalieri stanno esprimendo le migliori performance in questa primissima e delicata fase della campagna vaccinale contro il Covid-19", precisa Arturo Cavaliere, presidente SIFO, “l'esempio della Regione Lazio è per noi un segnale virtuoso che si sta diffondendo. Sappiamo purtroppo che in altre regioni si sta procedendo con molta lentezza e che c'è grande confusione sull'identificazione dei responsabili della gestione, con inutili ed inopportuni contrasti tecnico-professionali. Suggeriamo alle istituzioni centrali e regionali di osservare le best practice già in corso per riuscire a rispondere ai cittadini senza perdite di tempo”.



Nel quadro attuale di gestione vaccinale, SIFO sottolinea inoltre che ha già predisposto una utility "algoritmo ALMAR" da utilizzare per ottimizzare le scorte del vaccino COMIRNATY in funzione delle somministrazioni di prime dosi e relativi successivi richiami. L'algoritmo sarà messo a disposizione di tutti i farmacisti ospedalieri già coinvolti nei piani vaccinali regionali.



“Inoltre - conclude il presidente Cavaliere - SIFO sta già integrando sempre in collaborazione con SIFAP le istruzioni operative per la corretta gestione dei prossimi vaccini delle aziende Moderna e Astra Zeneca che tutti auspichiamo siano in arrivo nelle prossime settimane, quando le autorità regolatorie EMA ed AIFA daranno il loro via libera per il pronto utilizzo”.