Tumori, 30% delle notizie sul cancro sui social network è falso e...

Tumori, 30% delle notizie sul cancro sui social network è falso. Contro le fake news nasce il sito Comunicareilcancro.it

Il 30% delle notizie sul cancro pubblicate nei social network e' falso e puo' causare pericolose conseguenze. Uno studio recente ha analizzato 200 fra gli articoli sui tumori piu' popolari sui social, 50 per ognuna delle quattro neoplasie piu' frequenti (mammella, colon-retto, prostata, polmone). Dall'indagine, pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute, e' emerso che circa un terzo (30,5%) contiene informazioni dannose perche', ad esempio, possono indurre a posticipare o, addirittura, a non seguire terapie salvavita, a ricorrere a pericolosi metodi "fai da te" basati su prodotti potenzialmente tossici o all'utilizzo di strumenti alternativi privi di validita' scientifica. Non solo. Preoccupa anche la grande eco di questi articoli, che hanno ricevuto una media di 2.300 condivisioni rispetto alle 1.500 delle notizie certificate.

Per favorire la divulgazione di informazioni corrette in ambito oncologico nasce il progetto "comunicareilcancro" che prevede un portale dedicato (www.comunicareilcancro.it) e l'attivazione di profili sui principali social. Il progetto, presentato oggi in una conferenza stampa virtuale, si propone anche di insegnare ai comunicatori (in particolare a medici, infermieri, giornalisti, rappresentanti delle associazioni di pazienti e delle Istituzioni, responsabili della comunicazione di aziende sanitarie pubbliche e private e farmaceutiche), le regole per parlare e scrivere di cancro e salute in modo corretto ed efficace e in quest'ottica nasce il primo corso di perfezionamento universitario dedicato a questi temi ("Comunicare in Oncologia, in Medicina e in Sanita'").

"Nei media circolano ancora troppe fake news sul cancro - afferma Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Medica presso l'Universita' Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona -. E i social network sono i principali responsabili di questo processo di cattiva informazione. Il progetto 'comunicareilcancro' si propone proprio di promuovere l'informazione corretta in questo ambito e attraverso una formazione anche accademica di formare operatori sanitari e divulgatori trasmettendo le regole fondamentali per comunicare non solo il cancro, che rappresenta il paradigma delle malattie anche per il suo grande impatto emotivo, ma piu' in generale la salute e la medicina. Uno studio, che abbiamo condotto su 75 operatori sanitari italiani e che e' in corso di pubblicazione, ha mostrato come la meta' di questi non abbia ricevuto una specifica formazione in ambito comunicativo e il 93,4% ha espresso la volonta' di poter intraprendere o migliorare la propria formazione".

Per scattare una fotografia delle notizie false sulla salute veicolate nel 2019, l'emittente americana NBC News ha analizzato i dati per capire dove si diffondessero e come le persone vi interagissero, a partire da 50 articoli che, da soli, hanno generato oltre 12 milioni tra condivisioni, reazioni e commenti sul web, soprattutto su Facebook.

"E' emerso che il cancro e' il piu' popolare tema di disinformazione sulla salute e le fake news vanno da terapie non dimostrate come lo zenzero definito 10mila volte piu' efficace della chemioterapia all'idea che un misterioso gruppo con interessi economici stia nascondendo la cura definitiva contro i tumori - sottolinea Mauro Boldrini, Direttore Comunicazione Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e docente del corso -. Queste bufale rischiano di determinare effetti dirompenti. Sappiamo che internet e' una fonte importante di reperimento delle informazioni, utilizzata da 3 pazienti oncologici su 4. E non possiamo ignorare il ruolo dei social network, considerandoli media di serie b. Il nostro obiettivo e' 'governare' questo fenomeno, fornendo strumenti a 360 gradi agli operatori sanitari e a tutti coloro che hanno maturato interesse per la comunicazione ma che hanno ancora scarsa consapevolezza dell'uso professionale delle piattaforme digitali. E, con il portale comunicareilcancro.it, vogliamo dar vita a un'agora' di discussione e confronto su questi temi". "La rivoluzione imposta dai social nel comunicare il 'problema cancro' costringe anche gli operatori sanitari a imparare a utilizzare questi strumenti digitali - continua la Prof.ssa Berardi -. I social network possono diventare armi importanti nella lotta contro i tumori. Le loro potenzialita' aggregative consentono di allargare la rete degli utenti (non solo medici, ma anche pazienti e cittadini) fino a coinvolgerli direttamente nelle attivita', ad esempio, delle societa' scientifiche e delle associazioni dei pazienti, favorendone cosi' la diffusione virale. I social network permettono anche di realizzare campagne di sensibilizzazione e di promuovere stili di vita sani, raggiungendo specifiche fasce di popolazione, ma sono ancora poco impiegati in questo senso. Instagram, ad esempio, puo' essere utilizzato per comunicare le regole della prevenzione oncologica ai piu' giovani, meno presenti su Facebook e Twitter". Nel 2020, in Italia, sono stati stimati 377mila nuovi casi di cancro.

"L'oncologia rappresenta l'area medica che in questi anni ha registrato i piu' grandi mutamenti e la prognosi delle malattie tumorali e' molto cambiata, per questo sia i media che i cittadini non devono piu' associare al cancro il concetto di incurabilita' - spiega Francesco Cognetti, Presidente FOCE (Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi) -. I progressi scientifici possono essere sintetizzati in alcuni dati: le persone vive colpite dal cancro, in Italia, erano meno di un milione e mezzo all'inizio degli anni Novanta, due milioni e 250mila nel 2006, 2 milioni e 800mila nel 2013, 3 milioni e 600mila nel 2020. Da molte forme tumorali oggi si puo' guarire, grazie alla prevenzione e a terapie innovative, e con molte si puo' convivere a lungo, grazie a cure sempre piu' rispettose della qualita' di vita. E' necessario comunicare questi progressi scientifici con chiarezza senza alimentare illusioni, che incrinano la fiducia dei cittadini nei confronti della scienza e delle istituzioni sanitarie". "In ambito oncologico, la cattiva informazione e' piu' deleteria che in altri campi, perche' impatta sulla salute pubblica e potenzialmente sui pazienti, che rischiano di assumere decisioni sbagliate per il loro percorso di cura - afferma Mauro Silvestrini, Vice Preside e Preside eletto della Facolta' di Medicina e Chirurgia, Universita' Politecnica delle Marche -. Comunicare il cancro e, piu' in generale, la medicina e la salute in modo corretto rappresenta un'arma da sfruttare anche in termini di sanita' pubblica ed e' un formidabile strumento di educazione per l'intera popolazione. Ma, per farlo, bisogna conoscere i meccanismi della comunicazione. L'Universita' ha un ruolo fondamentale nella formazione dei professionisti sanitari, da qui la scelta di attivare il primo corso di perfezionamento universitario che intende insegnare questi processi".