Vaiolo delle scimmie (Monkeypox): allarme rosso dell'Europa sull'Italia

Vaiolo delle scimmie (monkeypox): oltre 500 contagi confermati in Italia

Vaiolo delle scimmie (monkeypox): è allarme rosso sull’Italia. Il nostro paese è tra quelli più a rischio in Europea, come emerge dall’ultimo report dell’Ecdc, l’agenzia dell’Unione Europea per la prevenzione e il controllo delle malattie. Sono infatti oltre 500 i contagi confermati in Italia, su un totale europeo di 15.624 casi di vaiolo delle scimmie, spalmati su 32 paesi.

Oltre a noi, hanno superato quota 500 anche Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Paesi Bassi, anch’essi in stato di allerta.

Nello conteggio degli infetti, la Spagna è al primo posto di questa poco invidiabile classifica, con 4577 segnalazioni confermata. L'Ecdc sottolinea che la maggior parte dei casi è stata confermata in soggetti di età compresa tra i 31 e i 40 anni (41%), in particolare maschi (99,1%). Tra i casi con stato di HIV noto, il 36% è risultato positivo.



Vaiolo delle scimmie (Monkeypox): quali sono i sintomi

La maggior parte dei casi ha manifestato un'eruzione cutanea (94,8%) e altri sintomi sistemici come febbre, affaticamento, dolore muscolare, brividi o mal di testa (65%). Al momento sono ricoverati in ospedale solo il 5,6% dei casi totali, cioè 399 persone, delle quali 150 hanno richiesto particolari cure cliniche e tre sono finite in terapia intensiva (ma uno per altri motivi). I decessi sono due, mentre si segnalano 41 casi tra gli operatori sanitari.