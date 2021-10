Veterinaria, il laser M-Vet selezionato per l'Adi Design Index 2021

Successo di caratura internazionale per M-VET, scelto dall’Osservatorio permanente del Design ADI (Associazione del Design Industriale) per la pubblicazione su ADI Design Index 2021, secondo volume del ciclo biennale che raccoglie i prodotti preselezionati per il Premio Compasso d'Oro ADI 2022.

L’apparecchiatura, che sintetizza il know-how scientifico e tecnologico di oltre trent’anni di Ricerca e Sviluppo ASA, oltre a ricevere attestazioni della sua efficacia terapeutica dai professionisti del settore veterinario, ottiene così un significativo riscontro anche per il proprio design. L’ADI Design Index è infatti non solo il più prestigioso riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano, ma anche il volano per il Premio Nazionale per l’Innovazione. A concorrervi, tra i nominati, sono infatti anche tre prodotti individuati dall’Associazione del Design Industriale tra quelli pubblicati su ADI Design Index.

“Siamo orgogliosi che il nostro dispositivo ottenga plausi non solo dal mondo della veterinaria per i risultati che permette di ottenere, ma anche per la progettazione e il design che ne sono alla base. Questi elementi rappresentano infatti due ulteriori punti di forza del dispositivo, poiché contribuiscono a definirne l’identità e la riconoscibilità. Plus non secondari, soprattutto perché abbinati al suo valore terapeutico, mix di innovazione e ricerca: M-VET potenzia infatti i benefici dell’impulso sincronizzato MLS® avvalendosi di una tecnologia in fibra ottica che permette di veicolare all’interno dei tessuti pacchetti energetici di superiore intensità in totale sicurezza”, spiega Roberto Marchesini, General Manager ASA.

Proprio gli aspetti innovativi di M-VET, l’ambito in cui viene impiegato e la necessità di offrire agli utilizzatori uno strumento agile per lo svolgimento della loro attività sono stati d’ispirazione per AMV Design nello studiarne le linee, la forma e i materiali d’impiego.