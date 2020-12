Meteo Natale Capodanno gelo siberiano e tantissima neve in pianura

Meteo Natale Capodanno choc. Stando ai modelli meteo bulgari, tra Natale e Santo Stefano sull'Italia arriverà una massa d'aria molto fredda dalla Russia e della Siberia.



Non accadeva da molti anni che si vedesse il famogerato orso siberiano, ovvero l'anticlone russo.



Le conseguenze? Prima neve fin sulle coste dalla Romagna in giù e al Nord fino a meno 15 di notte. Poi le classiche perturbazioni da Ovest e il supercuscinetto freddo in Valpadana tantissima neve in pianura al Nord con almeno mezzo metro di neve a Torino, Milano, Piacenza, Verona tra Natale e Capodanno.