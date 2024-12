Meteo Roma 17 dicembre: ultimi giorni di grecale freddo e asciutto poi si cambia con temperature in rialzo e torna la pioggia

Meteo Roma 17 dicembre: per capire che tempo che fa il vento è un segreto di chi naviga, così se martedì e mercoledì 18 domina il grecale da nord est si avrà cielo sereno, bassa umidità e freddo.

Il cambio dei venti si avrà nella serata di mercoledì 18 con “un giro” prima da est, poi da sud est e quindi toneranno le nuvole che da giovedì porteranno prima piogge lievi e poi possibili temporali.

Il meteo del 17 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 1°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 11°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 18 dicembre

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nebbia, la temperatura di inizio giornata sarà di 4°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci