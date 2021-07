Allerta meteo Milano, Protezione civile in allarme: Evitare luoghi con alberi

In Lombardia, il caldo di queste ore lascerà presto il posto a temperature più miti, almeno fino a mercoledì 14 luglio. Dalle prime ore del mattino di oggi 13 luglio la regione sarà attraversata dalla profonda struttura depressionaria in arrivo dalla Francia sul Nord Italia, che porterà aria più fredda e instabile in quota.

Possibili venti forti. C'è l'allerta arancione per temporali del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, con raffiche di velocità tra i 35 e i 50 km/h sul nodo idraulico di Milano. "Si invitano i cittadini a evitare di frequentare luoghi in prossimità di alberature. Inoltre si invita a prestare attenzione a tutte le strutture e gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento. Tali condizioni meteo sono previste per tutta la giornata, dal mattino fino alle prime ore della notte", conclude la nota.

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia le precipitazioni saranno diffuse e interesseranno dapprima la parte più occidentale della regione, tra alta pianura e settori alpini e prealpini, per poi estendersi dalla mattinata anche su tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura.

La fase più intensa è attesa tra le ore 10 e le 20 con precipitazioni a carattere temporalesco, raffiche di vento "e alta probabilità di fenomeni severi e diffusi", tranne che sulla bassa pianura centro occidentale e l'Appennino, meno interessata dall'evento. Progressiva attenuazione dalla serata in particolare sui settori di pianura. Fino a mercoledì permangono condizioni instabili, ma le precipitazioni saranno di minore intensità.