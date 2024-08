Meteo, burrasca di fine estate. Ecco quando e le zone più colpite

Un nuovo break temporalesco potrebbe arrivare sull'Italia per la fine di Agosto. Sarà la classica burrasca di fine Estate o il caldo tornerà protagonista poi a Settembre? Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, iniziano a tracciare una tendenza interessante per la parte finale del mese. Prima, tuttavia, dovremo ancora fare i conti con il caldo intenso: afa e temperature molto elevate ci terranno infatti compagnia almeno fino al weekend del 24-25 Agosto (salvo per qualche isolato acquazzone sulle Alpi), a causa della presenza dell'anticiclone africano che continuerà a imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo.

La vera svolta potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana: da Lunedì 26 Agosto (data da segnare sul calendario) il flusso atlantico dovrebbe tornare ad abbassarsi di latitudine inviando un vortice ciclonico, ricolmo di aria fresca e instabile, verso il cuore del Vecchio Continente, interessando quindi anche parte del nostro Paese.

Ecco quindi che potrebbero ripresentarsi i temporali con il rischio pure di eventi estremi a causa dei forti contrasti che si verrebbero a creare tra masse d'aria diverse. Un po' come abbiamo già avuto modo di vedere ogni qualvolta termina un'ondata di calore. Successivamente l'ingresso delle correnti instabili sui nostri mari favoriranno la formazione di un insidioso ciclone che darà il via ad una fase di intenso maltempo, in particolare sulle due Isole Maggiori.

Un fattore da tenere in considerazione per le prossime settimane/mesi sarà la temperatura fin troppo elevata dei nostri mari (siamo a circa 28-30°C, quasi 5°C oltre la media), che potrebbe fornire l'energia per nubifragi e temporali violenti.

L'evento di fine mese ci accompagnerà verso la conclusione dell'Estate meteorologica (31 Agosto): tuttavia, la tendenza sul lungo periodo indica per Settembre ancora temperature ben oltre le medie del periodo. Per questo motivo non possiamo escludere che il caldo posso tornare sull'Italia anche nella prima parte di Settembre e che dunque la stagione estiva possa reiterarsi fino a rosicchiare giorni all'Autunno.

D'altronde, quella di un'Estate prolungata è una tendenza che sta ormai caratterizzando gli ultimi anni.