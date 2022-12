Era glaciale in arrivo? L'ipotesi choc. Vediamo che cosa dice la scienza

Era glaciale, quando la prossima



Era glaciale in arrivo nonostante il riscaldamento globale? Vediamo che cosa dice la scienza.



L’avvento della prossima era glaciale dipende da tantissimi fattori, tra cui anche i cicli di Milankovitch e quindi dipende anche dall’orbita della Terra. Inoltre - scrive notiziescientifiche.it - c’è il fattore del riscaldamento globale in corso causato dagli esseri umani, un fattore che potrebbe ritardare l’arrivo della prossima era glaciale, come diversi scienziati credono. Anzi, qualcuno ha messo in dubbio anche il fatto che la prossima era glaciale possa davvero materializzarsi in base alle emissioni di CO2 nell’atmosfera di cui siamo stati responsabili fino ad ora.



In ogni caso si può prevedere che tra 10-12.000 anni a partire da oggi la nuova era glaciale dovrebbe essere già iniziata. Quest’ultima potrebbe raggiungere il suo picco tra circa 80.000 anni. Il dibattito tra scienziati e climatologi, tuttavia, è ancora forte. Secondo diversi esperti la prossima era glaciale potrebbe arrivare in qualunque millennio a partire da adesso.