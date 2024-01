Meteo: aria gelida dalla Russia. Neve in pianura: ecco dove

Meteo: aria gelida dalla Russia. Al Nord temperature di molti gradi sotto lo zero



Irruzione gelida confermata per il weekend: tra Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio sono previste conseguenze importanti su tante regioni con il ritorno, oltre del freddo, anche di vento e neve, quanto meno fino a bassissima quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati in realtà già da Venerdì 19 Gennaio giornata in cui il flusso d'aria gelida di estrazione artico-continentale inizierà ad affluire dapprima in direzione dei Balcani, poi anche verso l'Italia.

Queste masse d'aria molto fredda continueranno a dilagare sul nostro Paese per tutto il prossimo weekend e Sabato 20 Gennaio ci aspettiamo il clou di questo impulso gelido destinato a far crollare le temperature (fino a 7-8°C in meno rispetto alle medie climatiche) favorendo poi la formazione di un'area di bassa pressione (maltempo).

Complice il vento forte da Nord Est (Bora e Grecale) sono previste delle vere e proprie bufere di neve fino a quote prossime alla pianura su Marche, Abruzzo e Molise. Le precipitazioni nevose si estenderanno poi anche sulle zone interne di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con fiocchi fino a quote collinari. Sul versante tirrenico, invece, massima attenzione per il rischio di nubifragi, specie nella prima parte della giornata su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria.

Domenica 21 Gennaio le temperature si manterranno glaciali, in particolare al Centro-Nord, con valori fin verso i -5°C di notte e al primo mattino su molte città della Valle Padana. Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori sarà il vento, di Bora e di Grecale, a fare notizia, acuendo ancor di più la sensazione di freddo.