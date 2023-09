Meteo autunno, quando arriva? C'è la data della fine del caldo anomalo

Meteo, caldo finisce? Sì, ecco quando

Fa davvero molto caldo per essere ormai a fine Settembre, ma dove sono finite le grandi piogge e il freddo? Ebbene, qualcosa sul medio e lungo periodo inizia a bollire in pentola, l'ultimo aggiornamento meteo ipotizza infatti una prima svolta autunnale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.



Nei prossimi giorni la situazione meteorologica sull'Italia assumerà tutti i connotati di stampo tardo estivo caratterizzata da belle giornate di sole e da un caldo fuori stagione, con punte massime di oltre 30°C. Avremo a che fare con un blocco atmosferico causato dall'anticiclone sub-tropicale Apollo (così l'abbiamo simpaticamente chiamato) che prenderà origine dal Nord Africa (più precisamente da Marocco e Algeria) e che si estenderà su parte del Mediterraneo centrale e sul nostro Paese.

Ma attenzione, nel corso della prossima settimana, indicativamente da Mercoledì 4 Ottobre, potrebbe avvenire un drastico cambio di circolazione a livello europeo, in grado di portare su alcune regioni il vero Autunno, quanto meno per qualche giorno.

Una vasta area di bassa pressione posizionata sulla Penisola Scandinava riuscirà a pilotare delle correnti fredde e instabili dapprima verso l'Europa orientale e successivamente fin sull'Italia.Irruzione di aria fredda e instabile dalla Scandinavia

Se tutto ciò venisse confermato, dal 4 Ottobre potremmo assistere a un drastico calo delle temperature con valori che potrebbero quanto meno riportarsi in media, dopo il grande caldo, sotto la spinta dei forti venti dai quadranti settentrionali. Attenzione poi alle precipitazioni: il contrasto tra masse d'aria completamente diverse potrebbe favorire l'insorgere di improvvisi fronti temporaleschi pronti a spazzare con nubifragi e grandinate in particolare le regioni del Nord Est e i settori adriatici.

Dando uno sguardo infine al lungo periodo, entro cioè la metà di Ottobre, gli ultimi aggiornamenti propendono per una fase di maltempo piuttosto intensa e pure pericolosa: il troppo caldo delle ultime settimane potrebbe infatti fornire quel surplus di energia (più caldo = maggior evaporazione dai nostri mari = più energia) per l'innesco di eventi meteo estremi.

Di questo avremo modo riparlare nei prossimi aggiornamenti in cui seguiremo passo passo l'evoluzione attesa in un mese di Ottobre che si preannuncia molto movimentato.