Meteo, caldo anomalo per molti giorni. Quando torna l'inverno: la data

Stop all'Inverno. Il poderoso ritorno dell'anticiclone africano sta per mettere di fatto in stand-by la stagione invernale che si troverà così costretta ad arretrare dopo aver fatto sentire la sua voce (grossa) nei giorni scorsi.Il contesto meteo-climatico che ci aspetta prossimamente sarà decisamente fuori dall'ordinario. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Prepariamoci quindi a vivere giornate caratterizzate non solo da una pressoché totale stabilità atmosferica, ma soprattutto sempre più miti, con le temperature che sono destinate a schizzare verso l'alto, fino a superare nettamente gli standard attesi nel periodo: a registrare valori termici fuori dal normale saranno soprattutto le regioni del Sud, geograficamente più vicine alle calde terre africane.Sarà infatti proprio dal deserto del Sahara che masse d'aria molto calde si dirigeranno verso l'Italia. Nonostante il nucleo più caldo dell'Anticiclone rimarrà vicino alla Penisola Iberica, i suoi effetti saranno chiaramente percepibili anche sul nostro Paese.

Come spesso accade durante l'inverno, tuttavia , l'alta pressione non avrà effetti univoci ovunque, ovvero non riuscirà a garantire giornate miti e soleggiate proprio ovunque. Attenzione in particolare alle zone pianeggianti del Nord e alle aree costiere, in particolare quelle tirreniche più settentrionali: qui, la peristenza di aria fredda nei bassi strati favorirà la formazione di nebbie e foschie anche dense durante la notte, mentre di giorno si svilupperà via via un manto di nubi basse che contribuirà a mantenere un contesto più grigio, impedendo di fatto l'irraggiamento solare o comunque limitandolo notevolmente: ecco perché sarà meno caldo su questi settori del nostro Paese.

Ma quanto durerà ancora questa fase anticiclonica e soprattutto quando tornerà l'Inverno, quello tradizionale?A dir la verità, nel breve e nel medio termine non paiono esserci le condizioni per cambiamenti importanti, se non per qualche infiltrazione d'aria fredda in arrivo durante il fine settimana, ma che interesserà principalmente le regioni orientali del nostro Paese, senza effetti davvero significativi, eccezion fatta di una timida diminuzione delle temperature al Nordest e lungo l'Adriatico.Per un possibile ritorno dell'Inverno dovremo verosimilmente attendere almeno la fine della prima settimana di Febbraio.