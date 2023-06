Meteo, caldo con le ore contate. Temporali forti e crollo delle temperature

Peggioramento del tempo con l'inizio di luglio

Il caldo africano non durerà, in arrivo un forte peggioramento del tempo. Lo spiega il sito www.ilmeteo.it. Ci sono importanti novità per l'avvio del prossimo mese di Luglio. L'ultimo aggiornamento meteo ha cambiato in parte le carte in tavola prefigurando una probabile sfuriata temporalesca specie su alcune regioni; l'Estate insomma rischia di subire una brusca variazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo pare che una vasta depressione centrata sulle Isole Britanniche possa inviare correnti più fresche fin sulle nostre regioni settentrionali.