Meteo, caldo estivo: fino a 30 gradi. Ecco dove. Qualcosa di impressionante

Meteo caldo a novembre, altro che freddo!



L'Autunno è arrivato, ma non sul fronte climatico. Se dal punto di vista meteorologico la stagione è entrata nel vivo, dispensando piogge anche abbondanti, nei prossimi giorni le temperature sono destinate ancora una volta ad aumentare e su alcune regioni, con il calendario che recita ormai fine Ottobre, si toccheranno di nuovo valori estivi.



Insomma, il freddo resterà ancora ben lontano dall'Italia. Le correnti d'aria continuano infatti ad essere orientate dai quadranti occidentali o meridionali: stiamo dunque parlando di masse d'aria sì molto umida e instabile, ma al tempo stesso assai mite. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Per questa ragione anche nei prossimi giorni ci attendiamo un contesto climatico davvero poco consono al calendario.

Già l'ormai imminente weekend, l'ultimo di Ottobre, trascorrerà all'insegna di temperature sopra la media su tutto il Paese, favorite anche da un generale, seppur temporaneo, miglioramento delle condizioni meteo.

Ma la nostra attenzione si concentra sull'inizio della prossima settimana quando l'arrivo dell'ennesima perturbazione oceanica tornerà a richiamare le calde correnti da Scirocco, pronte ad invadere le regioni meridionali e parte del Centro (versante adriatico). Uno scenario già visto e rivisto neglio ultimi giorni durante i precedenti peggioramenti del tempo .

Lunedì 30 Ottobre, mentre il Nord sarà di nuovo bersagliato dalle piogge, le regioni del Centro-Sud torneranno a vivere una parentesi molto calda per il periodo.



Occhi puntati, in particolare, sulla Sicilia, dove ci attendiamo valori anche prossimi ai 30°C. Solo qualche grado in meno sul resto del Sud e al Centro, ma si può dire che i 25/26°C previsti a Roma, tanto per fare un esempio, sono valori davvero insoliti per la fine di Ottobre.Le temperature massime previste per Lunedì 30 Ottobre

Insomma, con l'inizio della prossima settimana torneremo ad avere un Italia divisa in due parti: da una parte un'Autunno che bussa alla porta del Nord quanto meno dal punto di vista meteorologico, dall'altra una sorta di Estate che non se ne vuole andare, capace di rialzare la testa per l'ennesima volta.