Meteo, caldo estremo. Quasi estate per molti giorni. Ecco quanto durerà

Sarà una vera e propria svolta quella che ci aspetta nei prossimi giorni, dovuta all'arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana che si appresta ad avvolgere praticamente tutta l'Italia, estendendosi da Nord a Sud. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Si tratta di un ribaltone. Questa avanzata anticiclonica avviene infatti dopo in periodo piuttosto lungo caratterizzato da un dominio delle instabili correnti oceaniche, le quali hanno portato forti piogge e nevicate eccezionali sulle nostre montagne, come non si vedeva da tempo. Già nel corso di Martedì 12 Marzo si sono manifestati dei segnali chiari di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al Nord e su parte del Centro, dove un sole via via più generoso ha anche contribuito ad far salire le temperature, in direzione di un contesto tipicamente primaverile. La novità dei prossimi giorni è che l'anticiclone (e dunque il bel tempo che ne deriva) si estenderà a tutte le regioni con le residue incertezze che hanno riguardano nelle ultime ore il Sud destinate a dissolversi.

Tuttavia, è opportuno riflettere sulla situazione generale. Non va dimenticato infatti che siamo ancora nel cuore di Marzo, un mese tipicamente molto dinamico a livello atmosferico. Dunque, l'anticiclone africano potrebbe durare per diversi giorni, ma non si mostrerà estremamente granitico: i livelli di pressione previsti non raggiungeranno infatti valori particolarmente elevati. Ed ecco perché l'atmosfera si mostrerà piuttosto suscettibile a repentini cambiamenti, tanto che già verso la fine della settimana sono previste delle infiltrazioni di aria umida destinate a provocare dei disturbi in diverse zone del Paese, disturbi che si tradurranno soprattutto in un incremento della nuvolosità, specie al Nordest e sulle regioni centro-meridionali. Attenzione perché potrebbero verificarsi anche delle precipitazioni.La spiccata variabilità che in genere caratterizza questo periodo dell'anno si confermerà anche nella prima parte della prossima settimana, quando sono attese ancora delle precipitazioni.