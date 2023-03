Meteo, ciclone sull'Italia. Temporali e grandine. Massima attenzione

Meteo, arrivano i temporali



La prossima settimana potrebbe risultare piuttosto interessante, a confermarlo sono gli ultimi aggiornamenti che "vedono" il passaggio sul nostro Paese di un pericoloso ciclone, ricolmo di aria fresca e instabile in discesa dal Nord Europa, vortice che potrebbe provocare dei temporali già pienamente di stampo primaverile, con conseguenze pesanti su molte regioni. Una configurazione di questo genere - spiega www.ilmeteo.it - non è così sorprendente in quanto ci troviamo in quella fase di passaggio tra una stagione e l'altra, periodo in cui le condizioni meteo vengono estremizzate a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse.

La settimana, a dire il vero, si aprirà all'insegna di una pressoché totale stabilità atmosferica, grazie alla presenza dell'anticiclone africano che garantirà tanto sole su tutti i settori già dal weekend. Vista l'origine sub-tropicale (interno del Deserto del Sahara) delle masse d'aria, oltre al bel tempo, ci aspettiamo un'impennata delle temperature, specialmente sulle pianure del Nord, sulle zone interne del Centro e sulle due Isole maggiori.Attenzione però, qualcosa bolle in pentola: allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo possiamo vedere come la discesa di un ciclone sospinto da correnti d'aria fredda e instabile di origine polare riuscirà subito dopo ad irrompere fino alle nostre latitudini, dando il via a una fase decisamente più dinamica.

Il rischio è che sul nostro Paese si creino zone di convergenza dove interagiscono queste importanti figure meteorologiche e dal cui contrasto possono scaturire eventi meteo estremi, come purtroppo anche la cronaca recente ci ricorda.

Andrà prestata la massima attenzione da Martedì 14 Marzo al Nord Est e sulle regioni del Centro dove, a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dall'anticiclone) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, potrebbero verosimilmente venirsi a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, le prime della stagione, in grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate.Vista la distanza temporale e le incertezze modellistiche, non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci degli aggiustamenti, con il maltempo che potrebbe colpire in maniera più o meno marcata altri settori rispetto a quelli che sembrerebbero coinvolti con i dati attuali.