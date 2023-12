Meteo, dicembre stravolto dal super anticiclone: caldo anomalo

Meteo, blocco anticiclonico sull'Italia. Caldo e nebbia al Nord



Dicembre cambia volto: proprio prima delle feste natalizie ci aspettiamo condizioni meteo davvero anomale con conseguenze su molte delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Tra il 15 e il 20 Dicembre il protagonista assoluto sarà l'anticiclone (con contributi in parte oceani e in parte africani) il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro occidentale.In sostanza, siamo di fronte ad una vastissima area di alta pressione che di fatto blocca qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di +7/8°C specie sulle zone di montagna.Anche al Centro-Sud il clima sarà piuttosto mite, con punte massime fin verso i 20°C durante il giorno.Tuttavia, come accade spesso durante l'Inverno, la stasi atmosferica causata dall'anticiclone produce un ristagno dell'aria nei bassi strati, specie in Valpadana, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e con temperature che rimangono piuttosto fredde anche nelle ore diurne.

Nel dettaglio, banchi nebbiosi e cieli cupi si presenteranno sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In definitiva almeno fino al 20 Dicembre nessuna ondata di freddo e neve sull'Italia, anzi, spazio ad una fase anomala o per meglio dire in linea con il trend degli ultimi anni a causa degli effetti dei cambiamenti climatici in atto.