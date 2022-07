Meteo, fine del caldo. C'è la data. Confermato. Ufficiale. Scritto

Meteo, finisce il caldo africano



Fine del caldo, la data c'è. Un caldo anomalo ed estremo sta attanagliando tutta l'Italia a causa dell'avanzata dirompente dell'anticiclone africano Caronte. Se a molti sole e caldo possono certamente far piacere, essi iniziano a destare preoccupazione soprattutto sul fronte di siccità, approvvigionamento idrico e incendi, oltre che in merito ai vari malesseri legati ai colpi di calore. In tanti infatti ci state chiedendo: ma quando finirà? Sono arrivati oggi importanti aggiornamenti in vista di quella che potrebbe risultare come una prima rottura di questa fase climatica a dir poco rovente.

Un'ondata di caldo intenso sta conquistando tutta l'Italia e si intensificherà ulteriormente almeno fino alla metà della prossima settimana. Il tutto a causa di un così detto "blocco atmosferico" con l'alta pressione sub-tropicale a dominare la scena su buona parte del bacino del Mediterraneo. L'Italia resterà dunque ostaggio quindi di nuove ondate di calore con tanto sole e soprattutto con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento.Una prima e vera svolta potrebbe arrivare entro la metà di Luglio: i principali modelli atmosferici (il Centro Europeo in primis) iniziano a fiutare un cambio generale di circolazione con il ritorno a temperature più in linea con il periodo e forse pure delle tanto agognate precipitazioni.La cupola anticiclonica africana potrebbe infatti battere in ritirata e rintanarsi a latitudini più basse.



Come possiamo vedere dalla mappa allegata, scrive il sito www.ilmeteo.it, tale dinamica favorirebbe l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso l'Europa Centro-Occidentale. Vista l'origine delle masse d'aria, l'Oceano Atlantico (quindi più miti rispetto a quelle in arrivo dal Sahara) è lecito aspettarsi almeno fino al 20 del mese condizioni meteo spesso soleggiate e temperature in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra. Quindi caldo sì, ma senza eccessi e senza l'afa che sale alle stelle come è avvenuto nell'ultimo periodo con l'anticiclone africano.





E attenzione, la spinta dell'alta pressione di matrice azzorriana determinerebbe lo scivolamento, lungo il bordo orientale, di correnti più fresche a tratti instabili dai quadranti settentrionali con il rischio quindi di frequenti episodi temporaleschi dapprima sulle zone montuose, in estensione poi anche alle vicine pianure specie durante le ore pomerdiane.